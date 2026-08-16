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REAL MADRID

Marc Cucurella: "Con estos compañeros es todo más fácil"

El lateral izquierdo, "muy feliz" tras debutar con el Real Madrid: "Detrás de todo esto hay mucho trabajo"

Cucurella habla como jugador del Real Madrid

Cucurella habla como jugador del Real Madrid / Real Madrid

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EFE

Marc Cucurella declaró que "con estos compañeros es todo más fácil", después de debutar con el Real Madrid, su nuevo equipo, en la victoria de los blancos frente al Schalke 04 por 0-3.

"Creo que con estos compañeros es todo más fácil. En nada empieza lo bueno. Muy contento, creo que ha sido un gran partido de todos, un gran resultado antes de empezar la Liga. Primeros minutos, con muchas ganas, cogiendo ritmo y con ganas", añadió en los micrófonos de Real Madrid TV.

Cucurella ingresó al campo en el minuto 61 en sustitución de Álvaro Carreras para disponer de sus primeros minutos con su nuevo equipo, al que se incorporó esta semana tras las vacaciones posteriores a ganar el Mundial con España.

"Detrás de todo esto hay mucho trabajo, muy feliz por todo lo que me está pasando, ojalá seguir así y disfrutar de esta experiencia", comentó.

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Además, incidió en la buena acogida de sus compañeros: "Son muy buena gente, le hacen muy fácil la llegada a todos, importante tener un buen grupo, que se note dentro del campo que somos una piña".

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