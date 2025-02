Marc Crosas ataca a Ancelotti: "Vaya llorón era Xavi, no como Don Carletto..."

Marc Crosas es de los que no se calla nada. El que fuera jugador del Barça, Lyon, Celtic, Santos Laguna o Cruz Azul, entre otros, acostumbra a utilizar sus redes sociales para expresar sus opiniones de manera muy contundente.

Su última aparición ha llegado tras la polémica en el partido entre el Espanyol y el Real Madrid con la entrada de Carlos Romero a Kylian Mbappé. Tras esa acción, Carlo Ancelotti afirmó en rueda de prensa que era "una decisión inexplicable" y que le parecía "inexplicable que no haya sacado roja".

Citando un tweet que incluía las declaraciones del italiano, Marc Crosas escribió: "Vaya llorón era Xavi, ¿eh? No como Don Carletto, que es un profesional y nunca habla de los árbitros. El día del Celta en Copa, por lo que sea, no dijo nada del arbitraje...". Las palabras del exfutbolista no han tardado en hacerse virales y acumulan más de 4.000 me gustas en la red social 'X'.

La acción entre Romero y Mbappé ha dado mucho que hablar desde que se produjo. El Real Madrid ha mostrado su descontento e incluso ha hablado de "escándalo mundial", mandando una queja pública con una carta a la RFEF, mientras que los árbitros han sido castigados con un neverazo y no arbitrarán en Copa del Rey a pesar de que en un inicio estaba previsto.