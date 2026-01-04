La fallida transición de Pellegrini en el Madrid: "La relación con Florentino era nula, si no confían en ti, los futbolistas te echan"

Xabi Alonso inicia el 2026 ante Manuel Pellegrini, quien podría sentarle en un diván para enseñarle cómo y qué circunstancias debe evitar para seguir en el cargo. Algo que no necesariamente le va a asegurar la continuidad, como le sucedió al chileno al término de aquella temporada 2009/2010 en la que no ganó ningún título. Fue el desenlace de un curso apático, cargado de desencuentros.

Pellegrini: "Yo no llegué a conocer a Florentino"

Pellegrini, el técnico extranjero con más partidos dirigidos en LaLiga, es uno de los grandes patrimonios de la competición española. No por lo que logró con el Madrid, sino por las metas alcanzadas en el Villarreal, el Málaga y actualmente en un Betis moderno capaz de competir contra cualquiera. Un conjunto verdiblanco en el que consiguió recuperar a Isco, ahora lesionado, una de sus grandes creaciones.

Pero el campeón de Copa con el equipo verdiblanco, de Premier con el City o de Argentina con River no logró echar raíces en un Madrid post-Galácticos que venía de fracasar con Juande Ramos. Un barco a la deriva que se había cargado de nombres que no habían concretado en un proyecto. Una situación similar, aunque lejana en cuanto a la cotización de los jugadores, a la que atraviesa Xabi Alonso.

Manuel Pellegrini, junto a Jorge Valdano, el día de su presentación. / J.J. GUILLÉN / EFE

"Yo no llegué a conocer a Florentino, porque me junté con él solo una vez, a comer, cuando firmé. Me dio una orden de dos jugadores que se iban a ir del equipo y que iban a ser sustituidos por otros dos importantes. Lo hablé con Valdano y hasta ahí. Nunca más hablé con él. Son distintas maneras de pensar y el presidente es él. Si un entrenador pierde la autoridad con la directiva, te echan al día siguiente los futbolistas", reflexionaba en 2023 en una entrevista concedida con el 'Diario AS'.

Wenger y Klopp, las ilusiones imposibles del Madrid

Es una idea recurrente que ha defendido sin tapujos cada vez que le han preguntado por una temporada distópica en el Madrid. Porque Pellegrini no fue la primera opción de Florentino en su regreso a la presidencia del club, que había abandonado después de asumir que había "malcriado", según sus propias palabras, a las estrellas madridistas. En aquel equipo al que llegó el 'Ingeniero' el nuevo líder era Cristiano Ronaldo, al que Ramón Calderón trajo como gran obra de su accidentado mandato.

Florentino Pérez, Alfredo Di Stéfani y Manuel Pellegrini, en la presentación del entrenador chileno con el Real Madrid. / J.J. GUILLÉN / EFE

Es un secreto a voces que Florentino quiso a Jürgen Klopp para quitarse el amargor del despido de Ancelotti, el hombre más ganador del Madrid y, por ende, el que mejor representa su filosofía. Con todo, la operación de Xabi Alonso tenía varios de los rasgos que se prometen en un cambio de mando. La presentación como "uno de los nuestros" fue la rúbrica inicial que se le dio al vasco y que ha perdido lustre con el paso de los meses. Con Pellegrini sucedió algo parecido, porque el objeto de deseo era Arsene Wenger.

El francés, 'perro viejo', dio la misma respuesta y sensación que el alemán, quien salió de Liverpool para un descanso que rompió al convertirse en director de fútbol del grupo Red Bull. No quiso ser un general sin estrellas o galones, como le terminó pasando a Pellegrini. Una situación similar a la vivida por Xabi Alonso, a quien le dieron un bastón de mando con el que nunca pudo ejercer. Al primer cambio conflictivo, con Vinicius como protagonista, se rompió el equilibrio.

Del 'alcorconazo' a la solución radical de Mourinho

Pellegrini, que desde su puesta de largo dijo no sentirse como "un entrenador de Galácticos". La historia del chileno dejó de tener sentido después del 'alcorconazo'. Un 4-0 contra un club de Segunda B que dejó en ridículo a una entidad que hace tiempo había entrado en barrena. Por eso, la solución que terminó buscando Florentino fue un cambio radical que tuvo a Mourinho -quien se burlaría de Pellegrini por irse al Málaga- como máximo exponente. Porque a la caída del Madrid le acompañó el auge del mejor Barça de la historia.

Guardiola dejó inútiles los 96 puntos que Pellegrini logró en Liga, después de defenestrarse contra el Olympique de Lyon, que se convirtió en una bestia negra alternativa en aquellos tiempos oscuros. De aquella experiencia, Florentino se convenció de que él debía cerrar todas las operaciones importantes. Nada de delegar en figuras como Valdano. "El presidente tiene una forma de pensar sobre lo que son los técnicos y lo que deben hacer los técnicos. Tuve diferencias con él a principio de temporada", explicó Pellegrini.

"Incluso ofrecí irme en ese momento, pero no sucedió. Pasó la temporada y sabía que estaba fuera del Madrid ganando o no el título.No tengo ningún problema con Florentino Pérez. Me hubiese gustado estar un par de años más, pero siempre lo dije, se compensó con lo de Málaga y eso fue inolvidable por todo el cariño recibido. Pero la relación con aquella directiva fue nula", reconoció el técnico que vive feliz en una segunda fila desde la que ha logrado lo que otros han soñado.