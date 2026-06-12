Manuel Jabois: "Quizá el Madrid le debía un último baile a Mourinho"

En 2014, un joven periodista gallego recibió un encargo muy peculiar: escribir la letra del himno oficioso del Real Madrid. Manuel Jabois fue el primer sorprendido. Años después, sus versos son reconocibles ("historia que tú hiciste, historia por hacer"), tanto como sus novelas. La última se titula 'La víspera', recién publicada en Alfaguara. En pocos minutos, Jabois cambia el chip, de entrevisador a entrevistado.

En 'La víspera' vuelves a ese ambiente tuyo, tan gallego, que ya exploraste en novelas anteriores.

En las primeras novelas yo creo que era más una cuestión de inseguridad. Y en esta, paradójicamente, de seguridad. Me refiero a que creo que voy a explotar mejor lo que cuento si lo cuento en un ambiente que conozco mejor. Y al abordar a la familia protagonista no se me ocurrió otro momento y otro lugar que Galicia y en la actualidad. Allí vive toda mi familia. Mi trabajo y mi vida social están en Madrid, pero los lazos familiares están en Galicia.

El escenario recuerda un poco a Sanxenxo, tu pueblo natal.

La costra siempre está presente, ¿no? Sí, el mar para mí es fundamental. Es un poco cliché, pero joder, cuando te separas de él es cuando te das cuenta de lo que tal te falta, ¿no? (3:25) Y yo me he criado al lado del mar, me he criado a muy pocos metros del mar y lo he tenido cerca siempre. Y uno se pregunta a veces para qué sirve el mar: para mirar principalmente, pero es verdad que hay un momento en el que un personaje está mirando el mar y es como que se encuentra a sí mismo y, de hecho, dice que tampoco es que se bañe mucho. Como decía no recuerdo quién, el mar es una cantidad indecente de agua. Pero los que nos hemos criado en lugares así lo echamos mucho de menos. No tanto en verano, que está lleno de gente, como en invierno, cuando está vacío.

Uno de los personajes de la novela fue futbolista, aunque sus mejores días ya pasaron.

Es un tío bastante atormentado. Intento que el lector lo conozca bien en las primeras líneas: creo que eso me viene de los años de crónicas y de periodismo. Sí, es un ex jugador: fíjate, yo pensaba al principio que fuese un famoso venido a menos, pero sin decir nunca a qué se debía esa fama, que es algo además muy moderno. A mí me pasa, yo ya estoy en una época en la que veo a gente muy famosa y no sé quién es. Me pareció llamativo el hecho de que hubiese tenido un gran cuerpo, un cuerpo atlético. Pero los viajes de vuelta del fútbol son extraordinariamente peligrosos. Porque hablamos de una fama generalmente global, hablamos de mucha gente rugiendo en el estadio cuando marcas un gol, de sensaciones que jamás vas a volver a encontrar en ningún otro lugar, ¿no? Y provocadas a muchísima gente, no solo en el estadio, sino fuera.

La narración se salpica con detalles futbolísticos.

Sí, el guiño al Mundial de 1990, por ejemplo. Recordé uno de esos goles que tanto celebré, el gol de Hierro que metió a España en el Mundial de 1994. Lo recuerdo como uno de los grandes hitos de mi infancia y adolescencia: era cuando nos conformábamos con esas migajas, ya ves, ir a un Mundial. Aunque mira Italia, tres Mundiales sin ir. Yo recuerdo haber gritado ese gol como un loco. Luego ya mi forofismo con la selección ha ido bajando, quiero que gane, pero ya no es el mismo.

Hay dos personajes que hablan poco, pero son contundentes. Puro laconismo gallego.

Hablan muy poco, pero ¡pum! En Galicia hay gente así. No es una particularidad galaica, no es una singularidad propia, no es un hecho diferencial, ese laconismo, pero sí que es propio de los hombres de cierta edad. Son más reservados, más callados. Esa economía expresiva a mí me hacía mucha gracia en la novela porque terminaba diciendo una palabra nada más y había que rodearla de sintaxis, de palabras, etc.

Y luego está Amalia.

Hay mucha fuerza, sí. Es una mujer que ha sido madre con 14 años y cuya absolución por parte del pueblo pasa precisamente por su hijo, que con el tiempo se convierte en una estrella y la rehabilita a ojos del pueblo. Y luego el hijo que sí buscaba y solidificaba el núcleo familiar le salió un poco peor, entre comillas, para los cánones que ella tiene.

Manuel Jabois acaba de publicar 'La víspera' en Alfaguara / Dani Barbeito

La historia tiene un final brumoso...

Hay muchos lectores que lo tienen claro y otros que no. Y no pasa nada. Yo me encuentro cada dos por tres en mi vida con cosas que no entiendo. Y tiene que ser así. No pasa nada, ya lo he dicho en alguna ocasión, está muy sobrevalorado este tema de entenderlo todo. A veces no hay que entender las cosas, hay que entretenerse con ellas y disfrutarlas. O simplemente que te hagan dar una pensada a la cabeza o que te hagan formular una pregunta.

De pequeño jugué al tenis. Si estaba ganando me venía abajo; si estaba perdiendo me venía arriba. Si el tío era buenísimo, jugaba el mejor partido de mi vida, si el tío era malísimo, jugaba el peor partido de mi vida. Era el 'antiNadal'.

Tu estilo de escritura es ya muy reconocible.

Escribir bien o mal... eso por supuesto tiene que decirlo la gente. Lo que sí hago es escribir mucho, y bastante rápido. Me ha costado muchos años. Para mí, por ejemplo, fue fundamental leer a Julio Camba. Yo creo que un buen escritor es el escritor que sacrifica su producción, su voz narrativa o su gracia por la historia que está contando.

Si me permites aparcar lo literario para centrarnos en lo deportivo... tu primera gran pasión fue el tenis, ¿verdad?

Jugué de pequeño: llegaba hasta cuartos o semifinales en los torneos de Galicia. ¡Una vez, en Orense, llegué a la final! Era muy divertido y estaba muy bien. Jugaba bien, tenía un nivel decente, pero yo no era nada ganador, era cero competitivo. No sabía ganar ni competir. Si estaba ganando me venía abajo; si estaba perdiendo me venía arriba. Si el tío era buenísimo, jugaba el mejor partido de mi vida, si el tío era malísimo, jugaba el peor partido de mi vida. Era el 'antiNadal'. Era el perdedor perfecto. Una vez jugué contra un tipo que debía de tener 30 años, y yo tendría nueve o diez: le pegué una paliza, 6-0 y -1, creo. Había venido con su mujer y sus hijos y cuando lo vi recogiendo las bolas, allí con sus hijos, yo llegué al coche y me puse a llorar, y me dije, 'no vuelvo a ganarle a nadie nunca más, no me compensa este sufrimiento que yo he pasado'.

Y el fútbol, claro. No sé si es un buen momento para hablar del Madrid, porque suceden cosas cada día... ¿empezamos por las elecciones?

Imagino que Florentino quiso acabar con los rumores, pero es cierto que esa rueda de prensa estuvo un poco fuera de lugar. Yo, entre lo conocido y lo conseguido siempre prefiero eso, más allá del afecto personal que pueda tener por el presidente porque hace diez años confió en mí para escribir el himno de la décima. Como madridista, si ya lo hizo una vez y lo hizo dos veces, puede hacerlo una tercera vez. Dos años malos no terminan con seis Champions, ni con siete.

Manuel Jabois, entrevistado en SPORT / Dani Barbeito

Y luego está el otro gran protagonista: Mourinho.

Yo fui muy 'mourinhista'. Y no me arrepiento. Es verdad que algunas veces se defendieron cosas indefendibles. Ahora quizá no lo haría. Pero yo en ese sentido no doy un paso atrás. Me parecía un entrenador desgraciadamente necesario para lo que le estaba viniendo encima al Madrid. Con Pellegrini se había jugado bien. Y con Mourinho nos metieron cinco en el Camp Nou, era como para echarse a llorar o cambiar de entrenador otra vez. Pero Mourinho remontó aquello: estamos hablando de plantar cara al mejor Barça de la historia. La gran espina fue la Champions, con aquellos penaltis fallados ante el Bayern: los tres mejores tiradores del mundo fallaron.

A Xabi Alonso lo devoró el vestuario. Supongo que con la complacencia de la directiva. Lo curioso es que él conocía perfectamente el vestuario del Madrid

¿Qué Mourinho crees que veremos?

Probablemente el Madrid le debía un último baile a Mourinho, no lo sé. Yo creo que han pasado demasiados años, que lleva muchos años sin entrenar en la élite y que ese vestuario no parece fácil. Si resulta que no se llevan bien, pues habrá que contratar a un educador social o a un monitor de algo, ¿no? No sé... lo que sí creo es que Mourinho tiene todos los conocimientos futbolísticos y que lo ha logrado todo en el mundo del fútbol. A lo mejor con esta plantilla lo consigue de nuevo. Pero ya se sabe que el fútbol es una mierda en cuestión de vaticinios. Yo ahora te puedo decir más o menos lo que yo puedo pensar y en junio se me restriega por la cara.

Han pasado 13 años desde que se fue del Madrid.

Ahora todo esto me pilla quince años viejo (ríe). Ni él es el mismo, ni la gente que lo defendíamos entonces es la misma. Pero si es el entrenador del Real Madrid, hay que ir con él a muerte. No sé, tengo la sensación de que cuando vino se exigía una tensión que ahora mismo no es necesaria. Tampoco este Barça es el mismo que el de Guardiola. En aquel momento, estábamos completamente hundidos. Así que yo espero que no se le exija tanto histrionismo como entonces y haya un poquito más de mentalidad futbolera y de soluciones tácticas.

Si resulta que en el vestuario del Madrid no se llevan bien, pues habrá que contratar a un educador social o a un monitor de algo, ¿no?

Se le pide también que pacifique el vestuario.

Sí, pero esto me hace gracia: parece mentira. ¿Estamos hablando de una clase de tercero de la ESO? Cobran lo que cobran y resulta que ahora tenemos que contratar a alguien para que se lleven bien o para que sean castigados. Sobre todo porque hace dos años se ganó la Champions y se dijo que era por el poder del vestuario y de los afectos y de toda esa generación joven que había mezclado bien con los veteranos... Y de repente eso se ha convertido ahora en un ring de boxeo que no sabemos muy bien cómo puede acabar.

No sé si compartes la idea de que el Madrid dejó pasar una gran oportunidad con Xabi Alonso: ahí había un entrenador para cinco o seis años.

Sí, probablemente, con el tiempo y con perspectiva, tengamos esa sensación, de oportunidad perdida. Lo devoró el vestuario. Supongo que con la complacencia de la directiva. Lo curioso es que Xabi Alonso conocía perfectamente el vestuario del Madrid. Eso sí, tenía que acoplar una pieza especialmente reluciente, una pieza deslumbrante, probablemente el mejor jugador del mundo, que es Kylian Mbappé. Y no se consiguió. De repente hubo cuatro o cinco jugadores que le pusieron la cruz, por lo que se ha dicho. Supongo que no tuvo el apoyo que tendría que haber tenido.

¿Florentino? Como madridista, si ya lo hizo una vez y lo hizo dos veces, puede hacerlo una tercera vez.

Faltó paciencia.

En el Madrid a veces pasa eso, pero una cosa es no tener paciencia durante un año y otra cosa es no tener paciencia cinco meses en un proyecto. Y luego la imagen que tú transmites al resto de clubes europeos, al resto de entrenadores, es que yo puedo ir ahí, pero si no van a dejar trabajar... creo que Klopp dijo algo así, que si no se le ha dado la oportunidad a Xabi después de ganar la Bundesliga, imagínate.

Antes lo mencionabas: la letra del himno oficioso del Madrid es tuya.

Yo trabajaba en el 'Diario de Pontevedra' y lo compaginaba con unas columnas que escribía en 'El Mundo'. Sabía que me leía gente, entre ellos José Ángel Sánchez y Florentino Pérez. Al poco, me cuentan la historia de Red One (Nadir Khayat), un compositor musical con no sé cuántos Grammys, y que además es madridista de cuna. Me dicen que les faltaba la letra y me proponen escribirla, no sé bien de quién fue la idea. Me sorprendió y me sobrepasó. Era el himno de la décima Copa de Europa... si se ganaba, claro. En realidad era una canción para que la cantase el estadio.

Pero escribir música es especialmente complicado, ¿no?

Me salió una letra un poco 'indie', no sé si la llegué a presentar. Me puse a garabatear y me salió una cosa llena de metáforas. Luego salió mejor. Se trataba de escribir algo que nunca había hecho, la letra del club de tu vida. Claro, no te puede dar un ataque de escritor, o ponerte a sorprender al mundo con tus metáforas. Se hizo, se grabó y se quedó ahí, esperando el momento propicio. Y el momento llega en la final de Lisboa, en 2014. Fue curioso porque yo me olvidé completamente: estaba escribiendo la crónica de la final para el periódico, me llaman y me dicen que Ancelotti iba a cantar el himno en la fiesta de celebración de la Champions. Luego vi cómo fue prendiendo, y cuando vi que los hijos de mis amigos la cantaban... es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida.