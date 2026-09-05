El manual del CTA es claro: el penalti de Mbappé no se tenía que repetir

Un penalti en el tiempo añadido fallado por Mbappé terminó decidiendo el Real Betis - Real Madrid. El conjunto blanco cayó en La Cartuja, pero la jugada de la pena máxima trajo muchísima cola. Álvaro Valles paró el penalti y Marc Bartra llegó justo para evitar el segundo tiro del francés. Precisamente esa acción del ex del FC Barcelona es lo que conlleva la gran polémica.

El jugador del Betis está entrando en el área antes del momento del golpeo de Mbappé, pero hay un matiz importante: su pie no está tocando el suelo. Por ese motivo, Iglesias Villanueva (árbitro de VAR) no llamó a Hernández Hernández para repetir la acción a pesar de las grandes quejas de los jugadores blancos.

Pero según el manual del CTA para la temporada 2026-27 no hay dudas ni error. El mensaje es muy claro: "Un jugador habrá invadido el área de penal si en el momento de ejecutarse el tiro penal tiene uno o ambos pies dentro del área o sobre la línea del área de penal (incluyendo el semicírculo). Al evaluar un posible adelantamiento no se tienen en cuenta las proyecciones del cuerpo de los jugadores". A pesar de ello, no duden de que en Real Madrid TV estarán toda la semana con el tema.

Si se tiene que proyectar el cuerpo del jugador o no es lo que termina decidiendo si se repite o no. El periodista especializado en arbitraje, Isaac Fouto, subió en sus redes sociales un trozo de la normativa que dictamina que sí que se debería repetir. Pero en el manual del CTA hay una diferencia que resulta clave.

Según los árbitros españoles: si el jugador que entra en el área tiene un pie fuera y en el suelo, y el otro dentro y en el área, no se debe proyectar su cuerpo; por tanto, está fuera del área y no se debe repetir la pena máxima. En cambio, todo podría haber cambiado mucho si el jugador tuviese los dos pies en el aire.

"Si un defensor saltara en el aire previamente al lanzamiento y se introdujera en el área de penal, se le proyectará su imagen al suelo y, en caso de que esa proyección resulte dentro de dicha área, se le tendrá por adelantado y será penalizado en caso de participar activamente en la acción", dice el manual del CTA.

Por tanto, según el manual del CTA, la decisión de Iglesias Villanueva y Hernández Hernández está bien arbitrada y no hay error ninguno. En la semana que viene tendremos un 'Tiempo de Revisión' muy interesante para saber si los colegiados se mantienen firmes o si reconocen algún error.