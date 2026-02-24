Manu Carreño explica por qué la UEFA ha corrido tanto para sancionar a Prestianni: "Es evidente que quieren evitarlo"

Estamos en plena semana Champions en la que se decidirán los últimos participantes en la primera de las rondas eliminatorias, los octavos de final, donde ya esperan los ocho equipos con mejor rédito de puntos durante la fase liga.

En cuanto a los equipos españoles se refiere, el martes se la juega el Atlético de Madrid, que disputa la vuelta contra el Brujas en casa tras el 3 a 3 de la ida, mientras que el miércoles será el turno del Real Madrid, que espera mantener la ventaja contra el Benfica conseguida en Lisboa.

Una acción del partido de ida entre los dos protagonistas de la semana: Prestianni y Vinicius. / EFE

Sin embargo, más allá del resultado, esta fase intermedia de la competición está marcada por el incidente entre Vinicius y Prestianni en el que el brasileño acusó al argentino de haberle proferido insultos racistas en pleno partido, algo que no se ha podido demostrar más allá de las palabras de los jugadores blancos al taparse la boca en el momento en el que supuestamente le falta al respeto.

A lo largo de la semana no han sido pocos los que han elevado la voz en defensa del delantero del Real Madrid y han señalado su repudia ante actos de índole racista, independientemente de la veracidad o no de los sucesos en Da Luz. Pese a todo, el Benfica ha anunciado que su jugador viajará con el equipo a Madrid.

La versión de Manu Carreño sobre la rapidez de la UEFA

A tan solo 48 horas del partido, Manu Carreño, desde 'El Larguero' de la Cadena SER, quiso poner el foco en otro debate interesante derivado del fatídico suceso: la rapidez con la que actuó de oficio la UEFA para sancionar al futbolista del Benfica como medida cautelar de cara a este partido, una medida que el club portugués criticó al considerar que se vulnera el principio de la presunción de inocencia.

"Me preguntaba, ¿si no se jugase ya el Real Madrid - Benfica hubieran sancionado a Prestianni con tanta celeridad?", lanza el órdago el periodista, que se responde automáticamente después: "Yo creo que no", comenta.

El motivo se encuentra en intentar evitar una escena dantesca en el Bernabéu: "Es evidente que quieren evitar un posible escándalo, con Prestianni pasando por delante todos los jugadores, incluido Vinicius, saludándose, el público...", indica Carreño.

En este caso, señala que el órgano futbolístico ha decidido tomar más en cuenta otro tipo de derecho distinto al de inocencia que defendían los portugueses, pero igualmente existente en derecho: la presunción de veracidad. Con ello, y teniendo en cuenta la escena que describe el periodista, la UEFA ha decidido acceder a la versión madridista de los hechos para protegere, a falta de esclarecer exactamente qué ocurrió entre los dos futbolistas, una pretensión que quizás nunca pueda conocerse al ser la palabra de unos contra la de otros.