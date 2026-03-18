Así es la mansión de Thibaut Courtois en Las Lomas, valorada en 20 millones de euros

Thibaut Courtois está viviendo una de sus mejores etapas con la camiseta del Real Madrid. El guardameta belga se muestra infalible y se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la plantilla, en una temporada marcada por la irregularidad del conjunto merengue. Con sus intervenciones decisivas, ha sido clave en más de una ocasión. Ayer, lo volvió a demostrar en el Etihad Stadium.

Alejado de los terrenos de juego, Courtois decidió meterse de lleno en el sector inmobiliario en Madrid en 2019, cuando adquirió su primera vivienda en una de las zonas más exclusivas de Madrid: Las Lomas. El portero del Real Madrid adquirió un chalet de 875 metros cuadrados con siete habitaciones, cinco baños y piscina, sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados.

Tres años después, el portero belga decidió adquirir la icónica mansión de Miguel Bosé en Somosaguas por 6 millones de euros. La vivienda cuenta con más de 1.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 10.000. No obstante, Courtois jamás se instaló allí.

El principal motivo fue que un año después se casó con la modelo israelí Mishel Gerzig en julio de 2023 en Cannes y tuvieron su primera hija en común: Ellie.

Por esta razón, el portero creía necesario que necesitaba algo más y decidió vender su primera casa de Las Lomas por 4,5 millones de euros.

No obstante, compró otra vivienda en Las Lomas, que ocupa más de 6.000 metros cuadrados construidos distribuidos en tres plantas, una de ellas semioculta para preservar la intimidad familiar, sobre una parcela de 15.000 metros cuadrados.

Courtois, portero del Real Madrid, en la rueda de prensa previa al duelo contra el Benfica. / Javier Lizón / EFE

La mansión cuenta con un diseño innovador de línea minimalista, firmado por un estudio de arquitectura con sede en Dubái. La vivienda dispone de un garaje climatizado que alberga la colección de lujo del propietario, incluyendo modelos de Ferrari, Rolls-Royce y Aston Martin.

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Lo más destacable de la casa, valorada en un total de 20 millones de euros, es el exterior, que cuenta con: pista de pádel y de tenis, pista de karts, campo de fútbol privado, zona infantil, varias piscinas y un bosque privado integrado en la finca.