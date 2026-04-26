Manos Limpias se querella contra el jefe de realización de LaLiga

El sindicato Manos Limpias se ha querellado contra el jefe de realización de LaLiga Óscar Lago, directivo de Mediapro, como principal responsable de ocultar imágenes al VAR. Considera que podría haber cometido un delito de corrupción al, presuntamente, adulterar imágenes que suministra a los árbitros de la sala VOR durante los partidos de Liga.

Omisión

En la denuncia, a la que tuvo acceso ‘OK Diario’ determina que la denuncia la personaliza en Lago “como responsable directo de la omisión de imágenes hacia la Sala VOR, que es el centro técnico y neurálgico donde se revisan las imágenes del fútbol para asistir al árbitro de campo, en su ayuda a tomar decisiones lo más correctas y justas posibles”.

Aporta diferentes pruebas pero la principal se centra en el partido del Girona y Real Madrid disputado el pasado 10 de abril en Montilivi. Consideran que la realización ocultó la brecha sufrida por Mbappé, de la que manaba abundante sangre, tras un posible penalti por un codazo de Vitor Reis al delantero francés del Real Madrid. Alberola Rojas, el VAR y Javier Tebas pasaron por alto la acción contra el francés. “Es penalti aquí y en la luna”, denunció Arbeloa tras el partido.

Manos Limpias es una plataforma considerada de extrema derecha que tiene como una de sus finalidades interponer denuncias judiciales contra políticos, jueces y diversas figuras públicas. Aunque se constituyó como sindicato de funcionarios, se ha destacado por judicializar la vida política y social, y ahora también deportiva.

Contra el Madrid

En un pasaje de la denuncia contra Lago se puede leer: “Cuando el protagonista de las jugadas conflictivas es el propio Real Madrid, normalmente en su área, aparecerán las tomas de las cámaras, solo las necesarias, con el correspondiente zoom, para que el árbitro del VAR no pierda detalle; omitiendo, mientras, otras tomas de manera interesada. Se trata de teledirigir al árbitro del VAR para que adopte una decisión contraria a los intereses del club blanco”.

Oscar Lago lleva 10 años en el cargo podría enfrentarse a un delito de corrupción deportiva, según recoge ‘OK Diario”, al ser el encargado de elegir con qué imágenes nutre a los ocupantes de la sala VOR. El mismo medio recuerda que “Lago fue el director de retransmisiones de fútbol en TV3 desde 1985 hasta 2015. Ese año fue fichado por LaLiga para ser el censor de las imágenes de la competición. Óscar Lago es reconocido culé, antimadridista e independentista como dejó constancia en la red social Twitter...”.