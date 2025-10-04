Manor Solomon, el "israelí orgulloso de serlo" que silenció al Madrid

El número de jugadores israelíes que han estado en la Primera División española no es amplio. La cifra no alcanza los 20 representantes, pero algunos dejaron huella. El que más, Dudu Aouate, que superó los 300 partidos entre el Racing, Deportivo o Mallorca. Igual de recordado fue el paso de Revivo por el Celta, al que sucedería Benayoun en tierras cántabras y más adelante Hemed, que también fue bermellón. El caso más reciente era el de Shon Weissman, que pasó por el Valladolid y el Granada hasta la llegada de Manor Solomon al Villarreal en el último día del mercado de verano.

"Israel tiene derecho a defenderse"

Un fichaje que suponía la guinda para el proyecto de Marcelino, quien incorporaba a su plantilla un jugador desequilibrante, que llamó la atención de media Europa hace unos años. Lo hizo en calidad de cedido por el Tottenham, un club que tiene una vinculación histórica y cultural con la comunidad judía de Londres. Y contra el que curiosamente se vio las caras el Villarreal en su regreso a la Champions y frente al que perdió por la mínima. La incorporación de Solomon se produjo en un momento donde Israel y Palestina son el tema de conversación mundial. Más si cabe, para los ciudadanos de ambos países, como en el caso del futbolista amarillo.

Tras la oficialización del fichaje, salieron a la luz mensajes de Solomon en el que mostraba su apoyo al gobierno de Benjamin Netanyahu y la ofensiva militar que se inició en octubre de 2023 contra Gaza tras el ataque de Hamás. “Israel tiene derecho a defenderse”, publicó en una de las ocasiones, consigna repetida por el gobierno de Israel como respuesta a los ataques anteriormente mencionados. Es una línea de pensamiento que también defendió Shon Weissman, cuando todavía era jugador del Granada, y por la que llegó a ser denunciado por un grupo de ciudadanos andaluces y palestinos ante la Fiscalía

Manor Solomon aterrizó en España en un momento sensible, con las protestas de La Vuelta que obligaron a la neutralización de varias etapas, entre ellas la del final en Madrid. De hecho, su presentación tuvo lugar el día 11 de septiembre, cuando la contrarreloj de Valladolid fue acortada por precaución. Por tanto, las preguntas sobre Israel y Palestina fueron inevitables. "Estoy aquí para jugar a fútbol, no para hablar de política. Soy israelí. Estoy orgulloso de serlo. Pero estoy aquí para jugar a fútbol", respondió un futbolista que es internacional absoluto con su país.

Baja por el Yom Kipur, el día más sagrado del judaísmo

Por el momento, Manor Solomon solo ha sufrido boicot activo en Sevilla, cuando jugó en el Sánchez Pizjuán. El jugador del Villarreal recibió cánticos, sobre todo desde uno de los fondos del estadio, cuando salió al campo en el minuto 84. "Israel, asesina"; además de pegatinas con el lema "sionistas, fuera de Nervión", se dieron en un encuentro donde Solomon tardó apenas dos minutos en marcar su primer gol como 'groguet', lo que no hizo más que elevar las consignas de sus críticos. La Federación de Comunidades Judías de España llegó a denunciar estos sucesos.

Este pasado miércoles, Solomon fue baja en el partido de Champions contra la Juventus por coincidir con el Yom Kipur, conocido como el Día del Perdón, la jornada más sagrada del calendario judío. Lamentablemente, no podré jugar esta noche debido a una festividad judía. Le deseo lo mejor al equipo”, se justificó en redes el extremo del Villarreal. Durante esa jornada, la comunidad judía debe hacer un ayuno total, abstenerse del trabajo o placeres físicos, y dedicarse a la oración.

Futbolistas como Auoate conmemoraban la festividad, con los sacrificios que ello conlleva, en fechas posteriores si un día de partido coincidía con el 1 de octubre. Esto llegó a provocar protestas de los sectores ortodoxos que pedían la exclusión del exportero del Mallorca, entre otros, de la selección, cuando él siempre se había mostrado públicamente como un patriota israelí. La decisión de Solomon llega en un momento especialmente sensible, con el que tendrá que lidiar ante futuros boicots que puedan darse en campos de LaLiga. Un equilibrio con las altas expectativas deportivas que están depositas en él.

El día que Solomon tumbó al Madrid con el Shakhtar

Manor Solomon fichó por el Shakhtar Donetsk en el mercado de invierno de 2019. Una operación para sencilla, porque en por aquel entonces jugador del Maccabi Petah Tikva tenía 19 años y necesitó un permiso especial de las Fuerzas de Defensa de Israel para cambiar de país. Todavía no había completado los 32 meses de formación militar obligatoria que se requieren en un país en constante conflicto. Solomon obtuvo una autorización para viajar a Ucrania y firmar con su nuevo club, pero en verano tuvo que regresar a Israel para completar el servicio.

Formó parte del Shakhtar hasta la invasión de Rusia de, entre otros territorios, Donetsk, la ciudad a la que nunca ha podido volver uno de los equipos más míticos del fútbol de Ucrania. Solomon saltó a la palestra internacional en una fase de grupos en la que los 'Mineros' quedaron encuadrados con el Real Madrid. Aquel equipo protagonizó una de las grandes sorpresas al derrotar 2-3 en Valdebebas (por la pandemia) al equipo de Zidane. Solomon fue el autor del tanto de la victoria en una demostración de vértigo que espera poder aplicar este sábado en el Bernabéu, encuentro al que llega descansado tras su ausencia por el Yom Kipur.