Manolo Lama, tajante con Vinicius tras los pitos del Bernabéu: "Está muy mal"

El Real Madrid comenzó la Champions con una victoria ante el Inter (2-1), aunque tuvo que sufrir hasta el final para quedarse con los tres puntos. El equipo de Mourinho empezó bien y consiguió ponerse por delante, pero el conjunto italiano fue ganando terreno después del descanso y terminó poniendo en apuros a los blancos.

El partido también dejó algunos pitos en el Bernabéu, entre ellos hacia Vinicius. El brasileño no tuvo su mejor actuación y los aficionados se lo hicieron saber en algunos momentos, especialmente cuando el técnico portugués decidió sustituirle en los últimos minutos. Al abandonar el campo se escucharon pitos y aplausos, mientras el futbolista respondió a la grada aplaudiendo.

Mourinho quiso defender a su jugador y reconoció que todavía no se encuentra en su mejor momento, aunque destacó el trabajo que está haciendo y aseguró que confía en que volverá a ser decisivo: "Quien lo da todo no está obligado a dar más. No está a tope. Está trabajando mucho para ser el Vinicius que define partidos. Ya llegará el momento en el que decida y gane partidos".

José Mourinho da órdenes durante el partido ante el Inter / JUANJO MARTIN / EFE

En 'El Partidazo de COPE' pusieron el foco en el trabajo defensivo de Vinicius durante el encuentro, destacando que fue el jugador del Real Madrid que más balones recuperó, con un total de nueve, por delante de Mbappé y Bellingham, que acabaron con cuatro recuperaciones cada uno.

Sin embargo, Manolo Lama fue bastante crítico con el rendimiento del brasileño y dejó claro que este dato no cambia su opinión sobre el momento que atraviesa. El periodista puso como ejemplo lo ocurrido con el jugador en su cambio, ya que tardó en salir del campo y el Real Madrid llegó a quedarse unos minutos con diez jugadores mientras Carreras esperaba para entrar.

"Vinicius, como todos los jugadores del Real Madrid, de LaLiga y de la Champions, han tenido a principio de la temporada una reunión donde le han explicado las nuevas normas. Es decir, que en su obligación y en su sueldo está saberse las normas", explicó el periodista.

Vinicius protesta al árbitro durante el partido del Real Madrid ante el Betis en la primera derrota blanca de la temporada / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Lama reconoció que Vinicius "ha corrido mucho y ha recuperado balones", pero considera que el brasileño sigue lejos del nivel que se espera de él: "Su problema es que está muy mal y Mourinho no le cambia".

El periodista también explicó qué había detrás de los pitos del Bernabéu, y aseguró que los silbidos también iban dirigidos a la decisión de Mourinho: "Entonces, cuando el Bernabéu pita, no solo le pita a él, pita a que siga jugando Vinicius".

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En sus notas del partido, Lama le puso un suficiente a Vinicius, mientras que destacó especialmente a Courtois, al que consideró "el mejor del Madrid de largo. Con eso queda todo dicho".