Manolo Lama sentencia a Rüdiger tras la agresión a Carreras: "El loco nunca se pega el puñetazo él"

Las palabras de Manolo Lama en el programa El Partidazo de COPE han encendido el debate en el entorno futbolístico. El periodista arremetió con contundencia contra Antonio Rüdiger, asegurando que es "un personaje" que no le hace “ninguna gracia” y cuya actitud sobre el terreno de juego refleja "muy malas maneras".

Lama no se limitó a valorar el último incidente, sino que recordó comportamientos anteriores del defensa alemán que considera inapropiados. Según el comunicador, acciones como "pellizcar los pezones" o "meter el dedo en el ombligo" forman parte de una actitud reiterada que, a su juicio, define su carácter competitivo de forma negativa.

Un perfil que genera rechazo

El comentarista fue más allá al describir su percepción personal sobre el futbolista. "Prefiero no encontrármelo en una escalera, porque no sabes cómo te va a reaccionar", afirmó, dejando clara su incomodidad ante este tipo de comportamientos.

Lama también lanzó una reflexión más amplia sobre este perfil de jugador: "El loco nunca se pega el puñetazo él, el loco se lo pega a los demás siempre".

Sus declaraciones han provocado división entre aficionados y analistas, ya que algunos defienden la intensidad de Rüdiger como parte de su carácter competitivo, mientras otros comparten la preocupación por sus formas.

El incidente con Carreras

La polémica se produce tras conocerse un altercado entre Rüdiger y Álvaro Carreras en la ciudad deportiva de Valdebebas. La información fue adelantada por Miguel Serrano en Onda Cero y confirmada por Miguel Ángel Díaz. Según estas fuentes, el alemán habría propinado un tortazo al canterano tras un entrenamiento.

El episodio ha generado inquietud en torno al ambiente interno del equipo, aunque desde el club se ha intentado rebajar la tensión en los días posteriores.

La respuesta de Carreras

Álvaro Carreras optó por pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales para cerrar el asunto. El jugador calificó lo ocurrido como un "asunto aislado sin importancia" y aseguró que está completamente resuelto. Además, quiso destacar que mantiene una buena relación con todos sus compañeros y reafirmó su compromiso con el club.

Consecuencias deportivas y disciplina interna

El incidente coincide con un momento delicado para Carreras en lo deportivo, ya que ha perdido protagonismo en el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. Algunas informaciones apuntan a que tanto el cuerpo técnico como la entidad no estarían satisfechos con su actitud reciente.

Por otro lado, según el medio The Athletic, Rüdiger habría pedido disculpas en el vestuario e invitado a toda la plantilla, junto a sus familias, a una comida para dar por zanjado el conflicto.

Un debate abierto en el fútbol

Las declaraciones de Lama y el incidente en Valdebebas han reabierto el debate sobre los límites de la agresividad en el fútbol profesional.

Mientras algunos consideran estas actitudes parte del juego psicológico, otros creen que traspasan líneas que afectan a la convivencia dentro y fuera del campo.