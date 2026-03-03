Manolo Lama sentencia al Madrid: "Este proyecto se ha acabado. Los jugadores no valen"

Mucha dureza en los comentarios periodísticos contra el Real Madrid y su juego. En el entorno blanco tienen claro que la temporada ya se ha tirado y el colofón negro puede llegar contra el Manchester City de Pep Guardiola en la Champions. Manolo Lama sentenció al equipo blanco y ve un futuro muy complicado: "Cuando la gente dice 'Florentino dimisión' es por el presidente, pero sobre todo lo que expresan es que este proyecto se ha acabado. No digo que se vaya Florentino, pero sí que este proyecto no da para más y hay que cambiarlo por completo", señaló en la 'Cope'.

Para Lama, el equipo no transmite nada y no va a mejorar porque no hay calidad: "La gente del Madrid en el pasado tenía esperanza siempre en remontadas. No se iba nadie del campo hasta que se pitaba el final porque existía la sensación de que iban a apretar y lo iban a conseguir. Ahora la gente se va en el ochenta y pico. Lo increíble de esta derrota es que el partido acabó en la propia área del Madrid, lo que te dice mucho de las sensaciones que da este equipo".

El periodista puso énfasis en los fichajes que ha realizado el Madrid y que no están a la altura del equipo y del club y son un escollo para el futuro: "Hya jugadores que no valen para este equipo o hay jugadores que no tienen el talento que la gente pueda pensar que tienen. Este equipo no gana un duelo. El Getafe es un equipo intenso y complica siempre las cosas, pero de eso a no ganar ni un duelo hay mucho. Lo de Huijsen, Arnold o Mastantuono es digno de verlo. ¿Estos son los jugadores que ha fichado el Madrid para construir un proyecto? Pues así van las cosas y peor aún puede ir en el futuro".