Manolo Lama señala a Konaté tras el gol de la Real Sociedad: “Tenía que regalar una”

El Real Madrid se mide a la Real Sociedad en el que es el segundo partido liguero, aunque correspondiente a la primera jornada. El conjunto blanco, ahora entrenado por José Mourinho, regresó al Santiago Bernabéu, ante su afición. Al inicio del partido, tuvo lugar un homenaje a Marc Cucurella, campeón del mundo con la selección española.

Una vez empezado el partido, la alegría se fue evaporando. Pese a que el Madrid dejó buenas sensaciones en algunos tramos de la primera parte, el ritmo fue bajando, hasta que llegó el tanto de Luka Lučić. Un balón largo a Ochieng, que Konaté no llega, le quedó el balón muerto al de la Real Sociedad, que tras un rebote, le cayó al croata, que hizo el tanto del empate.

Cuando Mateo Busquets Ferrer envió a los jugadores al vestuario, se escucharon algunos silbidos. La afición no estuvo del todo satisfecha con el rendimiento de los suyos. Se vio a la Real Sociedad más enchufada, con un nivel de intensidad más alto.

Las reacciones tras el descanso no tardaron en poner el foco en el rendimiento del conjunto blanco. Desde la SER, Romero fue especialmente crítico con el planteamiento defensivo: “¿Dónde estaba el medio campo? No bajó nadie, qué desastre la defensa del Real Madrid”, afirmaba.

El fallo de Konaté

También se cuestionó la acción que originó el tanto de la Real Sociedad. Manolo Lama, por su parte, incidió en la COPE sobre el error que permitió a la Real Sociedad meterse de nuevo en el partido. El periodista señaló que el Real Madrid “tenía que regalar una” y puso el foco en la disputa del balón largo hacia Ochieng, donde Konaté no consiguió imponerse. Para el periodista, esa acción reflejó los problemas defensivos que estaba mostrando el conjunto de Mourinho.

Pese a todo, el Real Madrid encontró motivos para recuperar el ánimo. El gol de Mbappé fue destacado por Rincón, de la Cope, que consideró que la definición “parece mucho más fácil de lo que en realidad era”. Romero también subrayó la capacidad del conjunto blanco para marcar con muy poco y señaló que, justo cuando comenzaba a aparecer el runrún en el Bernabéu, llegó la reacción que permitió respirar tanto a la afición como a Mourinho.

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La polémica tampoco quedó al margen. Garrido, en la SER, restó importancia a una acción sobre Vinicius y aseguró que “no hay agresión a Vinicius, solo le tapa la cara”. Con el partido todavía abierto, las primeras sensaciones dejaron un escenario de contrastes. Primero, un Madrid capaz de generar peligro y resolver en pocos toques, pero también vulnerable cuando pierde intensidad y concede demasiado espacio a su rival.