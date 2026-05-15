Manolo Lama sacude al Real Madrid: "Se confirma que estos tres jugadores se 'cargaron' a Xabi Alonso"

La victoria del Real Madrid ante el Real Oviedo quedó completamente en segundo plano tras el terremoto que se vivió después del partido en el Santiago Bernabéu. Todo comenzó cuando Mbappé apareció por sorpresa en zona mixta y aseguró que Arbeloa le había comunicado que actualmente era "el cuarto delantero" de la plantilla, unas declaraciones que el técnico negó poco después en rueda de prensa.

El cruce de versiones entre jugador y entrenador volvió a disparar el ruido alrededor del conjunto blanco y provocó la reacción inmediata de Manolo Lama en 'El Partidazo de COPE'.

El periodista aseguró que el problema del Real Madrid ya va mucho más allá de este episodio concreto y dejó claro que el club transmite una preocupante sensación de descontrol: "Lo estamos poniendo en el círculo Mbappé-Arbeloa, pero es que hace tres días fueron Tchouaméni y Valverde; hace cuatro días fueron Rudiger y Carreras; hace seis días fueron Vinicius y Xabi Alonso; es que Carvajal tiene otro problema con Arbeloa".

El comunicador insistió en que los conflictos internos ya son constantes y que resulta imposible ocultarlos: "Cada día tenemos un problema, y evidentemente, aunque no le guste a Florentino, los problemas afloran y salen".

Manolo Lama puso el foco en el malestar que existe entre los aficionados madridistas por todo lo que está ocurriendo esta temporada: "El socio del Madrid lo que piensa es: '¿Qué c*** pasa aquí? ¿Aquí no hay nadie que ponga orden y los ponga firmes?'".

Para el periodista, las declaraciones cruzadas entre Mbappé y Arbeloa dejaron una conclusión bastante clara sobre la relación entre ambos: "Después de lo que hemos escuchado, parece patente que Mbappé no aguanta a Arbeloa. Y más claro no ha podido quedar".

Lama fue todavía más allá y relacionó toda esta crisis con la salida de Xabi Alonso: "Y lo más grave de todo lo que he escuchado es que se confirma que a Xabi Alonso se lo 'cargaron' tres señores que eran Vinicius, Valverde y Bellingham; y que había un bloque de jugadores que estaban con Xabi Alonso y desilusionados con la decisión de destituirle".