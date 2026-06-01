Manolo Lama sacude a Florentino Pérez y al Real Madrid: "Estamos ocultando algo que es una realidad"

El próximo domingo 7 de junio se celebrarán las elecciones a la presidencia del Real Madrid, en las que Florentino Pérez intentará continuar al frente del club. Sin embargo, esta vez lo hará con un escenario poco habitual en los últimos años, ya que tendrá a Enrique Riquelme como rival en las urnas.

En plena campaña, el actual presidente ha explicado en una entrevista sus principales líneas de actuación, con un proyecto que gira sobre todo en torno al modelo económico del club blanco y al papel de los socios en la toma de decisiones.

Una de sus ideas más repetidas es reforzar la propiedad del club en manos de sus socios: "No descansaré hasta que el patrimonio económico del club pertenezca a sus socios".

Su propuesta incluye abrir la puerta a una pequeña participación de un inversor externo, en torno al 5%, pero únicamente como referencia económica del valor del club, sin que eso suponga control ni influencia en la gestión: "La valoración es que alguien compre una mínima parte, un 5%, simplemente para que fije el valor", insistiendo en que la idea no es cambiar el modelo de propiedad.

Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid / EFE

En el plano económico, el presidente también destacó el crecimiento del club en los últimos años, con cifras récord de ingresos. El objetivo inmediato es alcanzar los 1.250 millones de euros este año y "llegar a los 2.000 millones lo antes posible".

Manolo Lama se pronunció sobre las propuestas de Florentino en 'El Tertulión de los domingos' y comentó que él cree que la operación tiene una motivación económica detrás: "Florentino Pérez necesita vender el 5, el 3, el 2 o el 4 por ciento porque el Madrid necesita dinero".

El periodista explicó que, aunque las cifras de ingresos del club son muy elevadas, también lo han sido los gastos recientes, especialmente en infraestructuras: "Estamos ocultando algo que es una realidad. Dicen que el Madrid ha ingresado 1.250 millones de euros, pero ha hecho un desembolso económico brutal para hacer un campo maravilloso y el Madrid ahora necesita dinero. Y eso no significa que esté arruinado".

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Lama insistió en que no se trata de una situación límite, pero sí de una necesidad de liquidez para seguir afrontando proyectos: "Necesita dinero si quiere afrontar una nueva reforma de la plantilla y otras muchas cosas que quiere hacer. Y no pasa nada por proponer este nuevo modelo".