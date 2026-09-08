Manolo Lama reivindica a Mourinho antes del Inter: "Es un lobo"

Los últimos días del Real Madrid han dado mucho de que hablar. Que si los dos casos judiciales de Asencio, la derrota ante el Betis en Laliga o las declaraciones en rueda de prensa tanto de Kylian Mbappé como de José Mourinho... Lo que si que está claro es que empieza a haber un clima diferente al que estábamos viendo hasta el momento.

De hecho, el Real Madrid salió a desmentir este lunes, a través de un comunicado oficial, una supuesta información sobre las entradas ante el Inter. El comunicado señalaba: "A la luz de las noticias difundidas en algunas plataformas de redes sociales y en algunos medios de comunicación, el Real Madrid Club de Fútbol desea desmentir de forma categórica lo que se rumorea sobre que el club haya dado instrucciones para prohibir el acceso al estadio Santiago Bernabéu de las banderas españolas o de las banderas de cualquiera de nuestras comunidades o ciudades autónomas", escribía el club blanco.

Pero lo que más ha dado de que hablar son dos temas: Mbappé y el Balón de Oro, y Mourinho y el penalti. El que se ha encargado de analizar la actualidad ha sido Manolo Lama, en la COPE, que ha dejado clara su postura.

"Mourinho no piensen ustedes que es un cordero, Mourinho es un lobo y hace bien, y mucha gente estará feliz viendo a Mourinho siendo lobo", decía, en referencia al carácter del portugués al recuperar su célebre '¿por qué?' para poner en duda la decisión del VAR en el penalti fallado por Mbappé

El Mourinho de antes

Manolo Lama considera que ya se empieza a ver la versión que todos recordamos sobre el que fue entrenador del Real Madrid hace más de una década.

"Sacó la patita ya criticando a los jugadores del Betis, y hoy le ha arreado a los árbitros de la Primera División. Hemos perdido contra el Betis porque no hemos traducido en goles la producción ofensiva que el equipo tuvo. Punto. Pero, el penalti, ¿por qué motivo no ha sido repetido?", se quejaba Mourinho.

En las vísperas del encuentro contra el Inter de Milán, otro tema comentado ha sido el de Mbappé. El francés, al ser preguntado por la presión en el campo y su faceta, se mostró indignado por la pregunta. "Tú estás para meter goles y hay otros que están para defender". Kylian, que viene de hacer un buen Mundial, se tiró flores a la hora de responder a la pregunta sobre quién merece el Balón de Oro. "Hice historia en la competición más importante del mundo del deporte, tengo la sensación que es un buen año para eso", añadía el de Bondy.

La temporada pasada, Mbappé no logró levantar ningún título, algo fundamental en las bases del Balón de Oro. En cuanto a cifras goleadoras, si estuvo algo mejor, aunque por debajo de Harry Kane. En total, 42 goles en 44 partidos, cifras abrumadoras.

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Sin embargo, Manolo Lama cree que si tiene razones para pensar que debe ganarlo. "Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro", concluía el periodista.