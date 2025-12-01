Manolo Lama pierde los papeles con los jugadores del Real Madrid: "Me sorprende que no den la cara"

Siguen los problemas en el Real Madrid. El equipo de Xabi Alonso volvió a empatar en Girona y ya suma tres partidos sin ganar en LaLiga. La dinámica no mejora y el técnico donostiarra empieza a estar en tela de juicio, pero también varios jugadores del Real Madrid por la actitud demostrada sobre el terreno de juego. De los pocos salvables es Kylian Mbappé, quien ya suma 14 dianas en competición liguera.

El empate ante el Girona está dando mucho de qué hablar. Manolo Lama, periodista de la COPE, quiso compartir su opinión al respecto en el 'Tertulión de los domingos'. Una de las cosas que más le llamó la atención tras el empate es la actitud de los jugadores.

"A mí lo que más me ha sorprendido del Real Madrid es que ni un solo futbolista ha dado la cara tras el tercer empate consecutivo", explicó a todos los oyentes de la cadena.

El Madrid consiguió el tercer empate consecutivo, y los tres lejos del Santiago Bernabéu: "Puedes tropezar un día, dos tropiezos ya parecen sorprendentes en el Real Madrid. Pero con el tercero está claro que hay un problema".

A pesar del empate, Lama comentó que los de Xabi Alonso "han podido ganar, pero si somos serios... Gazzaniga solo ha parado una ocasión de gol en un remate de Militao de cabeza", dejando claro que el Madrid no generó grandes ocasiones en Montilivi.

Thibaut Courtois durante el Girona - Real Madrid. / Joan Monfort / AP

Si el conjunto merengue no se marchó de Girona con las manos vacías fue gracias a la sensacional actuación de Thibaut Courtois bajo palos, quien volvió a sostener, de nuevo, al equipo. "Ha hecho dos paradones", comentó Lama.

No entiende cómo jugó el Madrid contra el Girona, que se encuentra en puestos de descenso: "No puede ir a Montilivi y chutar cuatro veces a portería".

"Hay que exigirle mucho más a un equipo con Vinicius, Mbappé, Rodrygo o Bellingham", aseguró en el 'Tertulión de los domingos'. El siguiente encuentro del Madrid puede marcar un antes y un después en la temporada, ya que otro tropiezo en San Mamés dejaría muy mermado a Xabi Alonso.