Manolo Lama, sin piedad contra Florentino Pérez: "En mi vida he visto una rueda de prensa tan patética"

La rueda de prensa de Florentino Pérez ha pasado a la historia para bien o para mal. A pesar de estar entre la espada y la pared tras una segunda temporada en blanco del Real Madrid, el dirigente madridista ha pasado al ataque y ha anunciado una convocatoria electoral el los próximos días, que contra todo pronóstico ganará sin oposición.

El surrealista acto encabezado por el presidente del Real Madrid ha tenido de todo; desde ataques al Barça por el 'caso Negreira' a lances sin parar contra periodistas o teorías de la conspiración contra su figura. El mandatario pareció perder los papeles en algunos momentos, una imagen para nada propia de Florentino que ha mostrado su versión más agresiva de toda su segunda etapa como presidente del Madrid. Ver para creer.

La comparecencia no ha sido del agrado de todos, especialmente para el grupo de periodistas -que no han sido pocos- a los que el presidente ha atacado sin parar. Entre ellos está Manolo Lama, periodista de la 'COPE', que se mostró muy crítico en 'Tiempo de Juego' con el hacer de Florentino Pérez en las últimas horas.

"No he visto en mi vida una rueda de prensa tan patética como la que he visto hoy", explica el periodista en antena. "Yo voy a ver al comandante Lara al teatro, y no me río tanto como hoy. Esto, como lo vean en el mundo, esta rueda de prensa no la entienden", continúa Manolo Lama sin tapujos.

El periodista ha ido a más: "Todo lo bueno que ha hecho Florentino lo está tirando por tierra", apunta. "Su actuación es muy mala para el Madrid". Tampoco se ha cortado en redes sociales, precisamente en Twitter, donde ha ironizado con que ahora entendia el motivo por el cuál el presidente llevaba 10 años sin hablar ante los medios. Una comparecencia surrealista que pasará a la historia del Real Madrid... y del fútbol en general.