Manolo Lama insinúa que Riquelme copia la estrategia de Florentino en 2000: "Es un pelotazo a la altura de Figo"

La campaña del Real Madrid ha entrado en su tramo decisivo y Enrique Riquelme ha decidido jugar fuerte. El candidato acudió anoche a El Hormiguero para presentar su proyecto deportivo y lo hizo con un anuncio de enorme impacto: Erling Haaland sería su fichaje estrella si gana las elecciones del 7 de junio.

Riquelme mostró una camiseta del Real Madrid con el nombre del delantero noruego y el dorsal 9, y defendió que cumple sus promesas porque ha firmado una garantía notarial que le obliga a responder económicamente ante cualquier incumplimiento. También confirmó que Raúl González sería su director deportivo y que Fernando Hierro dirigiría La Fábrica.

El anuncio de Haaland, en el centro del debate

La aparición de Riquelme en televisión ha reconfigurado el clima electoral. Su promesa de traer a Erling Haaland ha generado un terremoto mediático y ha abierto comparaciones inevitables con otros momentos decisivos de la historia reciente del club.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anoche en ‘El Hormiguero’ al anunciar el fichaje de Haaland / ANTENA 3

Manolo Lama: "Es un pelotazo a la altura de Figo"

En El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga preguntó a Manolo Lama si le sorprendía el anuncio de Riquelme.

El narrador respondió con una referencia directa al fichaje que cambió para siempre la política deportiva del Real Madrid: "Bueno, yo creo que Florentino dio un golpe de mano cuando anunció a Figo y aquello le hizo ganar unas elecciones. No sé si le hará ganar unas elecciones Erling Haaland, pero desde luego es un pelotazo a la altura del fichaje del portugués cuando lo obtuvo Florentino Pérez".

Lama no se aventuró a decir si este movimiento será decisivo en las urnas, pero sí dejó claro que su impacto mediático es comparable al de aquel histórico verano del año 2000.

Un paralelismo que marca la recta final

Las palabras de Lama reavivan el debate sobre el peso de los grandes fichajes en las elecciones del Real Madrid.

Su comparación sitúa el anuncio de Haaland en un nivel simbólico similar al que protagonizó Figo, aunque el desenlace dependerá de la decisión final de los socios.