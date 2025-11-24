Manolo Lama: "Fuera caretas, ¿Cuál es el verdadero Florentino Pérez, el de la Asamblea, o el que protegía al Barça?"

Este domingo, Florentino Pérez decidió atacar al FC Barcelona. En la Asamblea del Real Madrid, el presidente blanco pronunció un discurso largo y contundente, en el que aprovechó la ocasión para hacer duras críticas tanto al FC Barcelona como al presidente de LaLiga, Javier Tebas, tocando varios temas candentes en el fútbol español. Entre las cuestiones más destacadas, Florentino se refirió al partido de Miami, al caso Negreira y a las inscripciones de jugadores, dejando claro su descontento con ciertas prácticas que, a su juicio, afectan la integridad de la competición.

El presidente del Real Madrid comenzó su intervención aclarando que la postura de su club no es estar “contra todo”, sino contra lo que considera prácticas que no son ni normales ni éticas. En este sentido, hizo referencia al contencioso con la UEFA por la Superliga, y se mostró crítico con la imposición de formatos de competición que perjudican a los aficionados y a los clubes. Florentino también expresó su malestar con el apoyo de LaLiga y la RFEF a la celebración del partido entre el Barça y el Villarreal en Miami, que finalmente fue cancelado. Según el presidente blanco, este tipo de iniciativas adulteran la Liga y favorecen intereses económicos que no están justificados, citando incluso a Frenkie De Jong, capitán del Barça, quien también se mostró en contra de este partido.

Florentino arremetió contra el Barça

Además de la polémica del partido de Miami, Florentino aprovechó para arremeter contra el caso Negreira, señalando la “vergüenza” de que ningún árbitro español haya sido seleccionado para el Mundial de Clubes de la FIFA, a pesar de los escándalos relacionados con los pagos del Barça al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. Según Florentino, este caso debería haber provocado un cambio profundo en las instituciones, pero lo único que se ha hecho hasta ahora son cambios cosméticos.

"Por supuesto, no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Todo el mundo sabe que tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral, entre otras cosas era el encargado de comunicar el ascenso y descenso de los árbitros cada temporada, un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país", destacó el presidente merengue.

Florentino también se refirió a las inscripciones de jugadores, especialmente en relación con la operación CVC y el caso del Barça. Aseguró que muchos clubes se arrepienten de haber firmado esa operación, pues la consideran una carga para el fútbol español, aunque el Barça se retiró del pleito tras recibir la autorización de LaLiga para inscribir a sus jugadores. Florentino dejó claro que el Real Madrid no se dejará presionar por situaciones como esta y que, a diferencia de otros clubes, ellos se mantienen firmes en su postura, sin ceder ante presiones externas.

Manolo Lama, sobre Florentino

Entre tanto odio, varios Periodistas han opinado sobre los comentarios de Florentino Pérez, al que consideran que no se cortó ni un pelo. Manolo Lama, periodista de la Cope, considera que Florentino se quitó la careta.

"¿Cuál es el verdadero Florentino Pérez? ¿el de la Asamblea o el que protegía al Barça hace un año?", empezaba diciendo Manolo Lama.

"No tenía intereses para cubrir. Ya se le han acabado las cadenas con el Barça. No tenía por qué proteger al equipo blaugrana. Le ayudó cuando estaba en una situación económica difícil. Calló cuando había que darle la licencia a Dani Olmo. Y como lo de la Superliga se ha acabado, en la Asamblea, Florentino Pérez fue un madridista más", decía Manolo Lama.

Vuelve a estar el frente abierto entre los dos máximos rivales del fútbol español y mundial.