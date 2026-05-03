Manolo Lama explota contra el árbitro: "¡Eres muy malo, vete a tu casa!"

El encuentro Espanyol-Real Madrid ha arrancado con máxima tensión y no ha tardado en encenderse con un constante choque entre Vinicius Jr. y Omar El Hilali.

Desde los primeros minutos, ambos jugadores protagonizaron continuos piques, forcejeos y faltas que marcaron el tono del partido.

Amarilla a Vinicius y primer aviso de Lama

En el minuto 23, el brasileño vio la tarjeta amarilla tras un forcejeo con El Hilali. La acción no pasó desapercibida para Manolo Lama, que reaccionó en directo en la COPE con contundencia.

"O se calma o tiene muchos números de acabar expulsado. ¡Si Vinicius quiere jugar en el Camp Nou, lo mejor que puede hacer Arbeloa es cambiarlo!", advirtió el narrador, anticipando lo que podía venir.

Roja, VAR y rectificación exprés de Gil Manzano

Minutos después, el partido subió aún más de temperatura. Tras una falta de El Hilali sobre Vinicius, el lateral marroquí fue castigado inicialmente con tarjeta roja directa por parte de Jesús Gil Manzano.

La acción parecía una clara represalia: El Hilali quiso devolverle la anterior al brasileño, pero el colegiado no dudó en sancionar con dureza. Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos.

El VAR intervino y llamó al árbitro a revisar la jugada. Gil Manzano acudió al monitor y, en menos de cinco segundos, rectificó su decisión: la roja quedó en amarilla.

Explosión de Manolo Lama en directo

La revisión encendió completamente a Manolo Lama, que no pudo contener su indignación durante la retransmisión.

"¡Es muy malo el árbitro, por favor! ¡Vete a tu casa, Gil Manzano! ¡Eres muy malo, muy malo, debería darte vergüenza!", gritó visiblemente enfadado.

Un duelo que promete más chispas

El enfrentamiento entre Vinicius y El Hilali está lejos de apagarse. Con ambos jugadores al límite y el partido completamente caldeado, todo apunta a que van a saltar chispas cada vez que se crucen sobre el césped.