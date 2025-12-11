Manolo Lama estalla y destapa la verdad sobre el Real Madrid: "Es un drama"

El Real Madrid atraviesa un momento delicado de la temporada. Tras perder regularidad, juego y resultados, las alarmas se han encendido tanto en el club como en la afición. La llegada de Xabi Alonso generó grandes expectativas, pero la mala dinámica actual ha abierto dudas sobre su continuidad al frente del conjunto blanco.

Manolo Lama explicó en 'El Partidazo de COPE' por qué la afición madridista pitó en el partido frente al Manchester City: "No pitaban al entrenador. Hoy la afición del Madrid se ha dado cuenta donde está el problema. ¿Por qué corren hoy y no corren el día del Celta? Es que eso también lo percibe los seguidores del Madrid. Y esa es la pregunta que se hacen".

El periodista subrayó que, aunque el entrenador puede equivocarse en algunas decisiones tácticas, como la sustitución de Gonzalo o la falta de insistencia por las bandas, el problema principal recae en los jugadores: "Da igual el entrenador, que sí que se puede equivocar en algunas decisiones… pero el madridismo percibe que el problema, al igual que el año pasado, estaba en los jugadores, que cuando les da la gana corren, y cuando no les da la gana no lo hacen".

El comunicador destacó la diferencia de actitud entre partidos: "Hoy había luces de Champions, hoy había televisión, hoy el mundo estaba viendo el partido y hoy corrían. Quiero verlos cuando vuelva LaLiga".

🗣️ @lamacope, en @partidazocope



❌ "No hay que señalar a Courtois, es un seguro de vida"



🤷‍♂️ "Han jugado Vinicius, Rodrygo, Gonzalo, Brahim... Y el Madrid ha rematado 2 veces a puerta"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/NQIJXzRVGU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 10, 2025

Respecto a la portería, Lama defendió a Thibaut Courtois, asegurando que no se le puede culpar de los problemas del equipo: "No hay que señalar a Courtois, es un seguro de vida para el Real Madrid".

Sin embargo, el periodista destacó que "hay un dato que me parece más dramático para el Real Madrid", y es sobre el rendimiento ofensivo: "Ha jugado en su campo y, entre palos, quitando el gol, ha tirado una vez. Ese es el drama para mí. Bueno, han contabilizado una que ha parado Donnarumma".

Manolo Lama tiene claro que, "el problema es que han jugado Vinicius, Rodrygo, Gonzalo, Endrick, Brahim, Bellingham… Y el Madrid ha rematado 2 veces a puerta entre palos. Es un drama".