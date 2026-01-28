Manolo Lama escarmienta a Mourinho por su actitud durante su etapa en el Real Madrid: "Era un personaje deleznable"

La última jornada de la fase liga de la Champions que se disputa este miércoles guarda diversos focos de atención, con tres de los cuatro equipos españoles en la lucha por colocarse de cara a las fases eliminatorias.

El mejor situado, a priori, es el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que parte como el tercer clasificado y se juega su posición contra el Benfica de José Mourinho, pero que podría llegar a caerse del top-8 si no consigue un resultado positivo y sus perseguidores hacen la faena. Esta será tan solo la segunda vez que el entrenador portugués se enfrentará a su exequipo, después de la final de la Supercopa de Europa del 2017, cuando estaba al frente del Manchester United.

Jose Mourinho tiene un gesto de cariño con Álvaro Arbeloa durante un partido de la temporada 2010/2011 del Real Madrid. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Por eso, la ocasión viene como anillo al dedo para recordar la etapa de 'Mou' por la casa blanca, de la cual destacó la calidad humana del técnico actual por encima de su calidad futbolística en la rueda de prensa previa al partido, mientras que el de Salamanca recogía el guante y lanzaba piropos a su exentrenador, que lo consideraba "uno di noi".

Así, Manolo Lama, una de las voces autorizadas en los medios de la capital para hablar sobre el Real Madrid, comentaba que el portugués no tuvo la mejor actitud esperable de una figura como la del entrenador: "Me podía hacer mucha gracia (su comportamiento en su etapa blanca), pero su comportamiento me parecía lamentable", arrancaba el locutor desde 'El Partidazo' de la Cadena COPE.

Manolo Lama en COPE. / ·

"Las gilipolleces que decía eran titulares y nos abrían los programas, pero Mourinho era un personaje deleznable. Era un tío que le metió el dedo en el ojo a otro y como un cagón, se dio la vuelta y se fue", explotaba Lama años después de aquellos sucesos.

Además, no dudaba en reconocer que "dividió el madridismo", una realidad que supuso la salida de emblemas como Iker Casillas, aunque no fuera el culpable único, y también criticó que "negociaba con los ultras", algo que hacía con el beneplácito de Florentino Pérez. Tan solo hace falta recordar la pancarta posterior al incidente con Tito Vilanova en la que se apuntaba, "Mou, tu dedo nos señala el camino" que hizo la peña La Clásica, cuyo presidente ha sido relacionado con los ultras y fue condenado por agresiones que reconoció en el juicio en su contra.

Más allá de la actitud, el periodista no tiene tan buen recuerdo de aquella etapa como el propio Arbeloa, que reclamó el mérito para su 'tutor' al apuntar que fue el que sentó las bases de los éxitos posteriores tanto con Zidane, como con Ancelotti.

"Cada vez que entro al museo, busco las copas de las 3 semifinales de Champions y nunca las encuentro", comentaba en tono irónico Lama, a lo que añadía que "a lo mejor ahora ganar una Copa o una Liga como ganó Mourinho es más importante que la Champions que ganó Zidane o la Champions que ganó Ancelotti".