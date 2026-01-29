Manolo Lama enciende 'X' con su mensaje: "Imagino que habrá un sector del madridismo feliz porque ha ganado Mourinho"

La noche de Champions en Lisboa ha dejado una herida profunda en el Real Madrid y un banquete servido para la crítica más afilada. Tras el contundente 4-2 sufrido ante el Benfica, Manolo Lama no se mordió la lengua en 'X', anteriormente Twitter.

El periodista de la COPE no ha necesitado grandes crónicas para diseccionar la crisis blanca; le han bastado tres mensajes en 'X' para incendiar un entorno que ya venía caldeado por la irregularidad del equipo y la alargada sombra de los técnicos que pasaron por el banquillo del Bernabéu.

La narrativa del encuentro estaba marcada por el reencuentro entre un José Mourinho revitalizado en el Benfica y un Álvaro Arbeloa que afrontaba su examen más exigente en la élite europea. La superioridad de las 'águilas' fue tal que Lama no dudó en subrayar la jerarquía en el banquillo: "El 'maestro Mourinho' da un repaso futbolístico al 'alumno Arbeloa'", explico en su cuenta.

En uno de sus mensajes más contundentes, el periodista denunció lo que considera una caza de brujas sistemática que siempre termina salvando a los mismos protagonistas: "Primero la culpa era de Ancelotti, después el señalado era Xabi Alonso y ahora toca crucificar a Arbeloa, pero los jugadores se siguen marchando de rositas."

El dardo más potente de Lama fue dedicado a una parte del club, esa que aún se considera 'viuda' de Mourinho y la fuerte herencia que dejó el portugués en algunos aficionados del club, que intuye que se alegrarán de su victoria: "Imagino que habrá un sector del madridismo feliz porque ha ganado Mourinho."

Con este mensaje, Lama señala la existencia de una corriente de opinión que antepone su nostalgia por el carácter y la competitividad del técnico luso a la lealtad incondicional por los colores en una derrota europea.

En definitiva, una noche de Champions que deja al Madrid en el playoff y a Manolo Lama con la pluma afilada.