Manolo Lama dispara contra el Real Madrid: "No juegan una castaña y Arbeloa no sabe corregir errores"

El Real Madrid sacó adelante un partido muy complicado ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu, pero lo hizo dejando muchas dudas. Tras nueve minutos de añadido en la segunda parte, el triunfo llegó en el tramo final cuando Mbappé marcó un gol de penalti en el minuto 100.

El club blanco sufrió más de lo esperado frente a un Rayo que durante muchos minutos fue claramente superior en juego. Tras el encuentro, Manolo Lama no se mordió la lengua en 'El Partidazo de COPE' y dejó un análisis muy duro sobre el equipo dirigido por Arbeloa.

Para el periodista, el gran problema del Real Madrid es que no tiene claro a qué juega: "El equipo no sabe si debe replegar y salir a la contra o si debe mandar y tener el balón. No sabe a lo que juega".

Manolo Lama insistió en que, hasta la expulsión de Pathé Ciss en el minuto 82, el conjunto blanco estaba siendo dominado en su propio estadio: "El Rayo tenía la pelota, marcaba el ritmo y le duraba el balón porque el Madrid era incapaz de robárselo".

El comunicador también puso el foco en el desorden táctico del equipo y coincidió con Paco González al hablar de un auténtico galimatías sobre el césped: Gonzalo jugando de extremo derecho, Rodrygo como interior izquierdo, Brahim en otra posición interior y Ceballos como único ancla en el centro del campo.

Pese a la victoria, Lama dejó claro que el resultado no tapa las malas sensaciones: "Ganas porque tienes mejores jugadores, porque juegas contra el Rayo, porque ha habido prolongación y porque haya podido sonar la flauta, pero la sensación es que el equipo no juegan una castaña".

Por último, el periodista apuntó al banquillo, aunque sin señalar directamente a Arbeloa como único responsable: "No digo que tenga la culpa de lo que pase, pero da la sensación de que incluso los que estamos viendo el partido desde fuera nos damos cuenta de cosas que él no ve o no sabe cómo corregir".