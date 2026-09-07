REAL MADRID
Manolo Lama dice lo que todo el mundo piensa sobre el fichaje frustrado de Rodri con el Real Madrid: "Imposible"
El periodista analiza sin filtros como Rodri pasó de sonar como refuerzo prioritario para el Real Madrid tras el Mundial a rechazar la oferta blanca y firmar finalmente por el Barça
El periodista Manolo Lama ha encendido el debate alrededor del fichaje frustrado de Rodri por el Real Madrid con una afirmación que no ha dejado indiferente a nadie. Según él, la operación no se cayó por motivos económicos ni por decisión del jugador, sino por una postura directa de Florentino Pérez.
En medio de una conversación con Juanma Castaño durante el programa de ayer de 'El Partidazo de Cope', Lama explicó sin rodeos: "Rodri no juega en el Madrid porque Florentino Pérez no ha querido que juegue en el Madrid. Esa es mi teoría."
"Es imposible que a Florentino se le escape un jugador"
Manolo Lama argumentó que el presidente del Real Madrid no habría considerado prioritaria la incorporación del centrocampista. Para reforzar su argumento, mencionó las cifras de otros fichajes recientes: "Es imposible que a Florentino se le escape un jugador por 4, 5 o 3 millones cuando ha pagado por Diomande 140, el año pasado pagó por otro 60 y pico, por otro 50 y pico…"
El periodista insistió en que, cuando Florentino quiere a un futbolista, la operación suele cerrarse sin complicaciones: "Cuando Florentino pone el ojo en la pieza, es muy difícil que se le escape."
Durante la conversación, Lama también planteó posibles motivos que podrían haber influido en la decisión del presidente: la edad del jugador, su historial de lesiones o incluso su vínculo con Riquelme, el otro candidato para las elecciones del Real Madrid. Aun así, reconoció que no tiene una explicación definitiva: "No lo sé. Yo lo que sé es que Florentino cuando pone el ojo en la pieza es muy difícil que se le escape."
El caso Rodri se ha convertido en uno de los grandes temas del verano. Su perfil encajaba en la planificación deportiva del Real Madrid y muchos daban por hecho que acabaría vistiendo de blanco. La teoría de Manolo Lama, sin embargo, abre un nuevo escenario: el fichaje no se frustró por falta de dinero ni por dudas del jugador, sino por una decisión estratégica del presidente.
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