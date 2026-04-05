Manolo Lama destapa el problema del Madrid de Arbeloa: "Muchas vacas sagradas"

El Real Madrid volvió a tropezar en liga, y ya van tres caídas en los últimos cinco partidos. El conjunto blanco se encuentra a siete puntos del FC Barcelona, una distancia bastante considerable teniendo en cuenta que tan solo quedan ocho jornadas en juego. Los de Arbeloa no pudieron con el planteamiento de Demichelis, que ahogó al Real Madrid y evitó las transiciones.

El esquema de 'tú a tú', junto a la convicción, fue clave para que el Mallorca le arrebatara la victoria a los de Valdebebas. Sobre todo, gracias al tanto de Muriqi en el 91, un gol muy importante tanto a nivel personal como colectivo.

Pese a que Militao equilibró la balanza con un 'testarazo' en el minuto 88, tras un gol inicial de Manu Morlanes, el 'pirata' supo aprovechar el despiste generalizado.

La prensa de Madrid criticó duramente la actitud de los jugadores del Real Madrid. El planteamiento de Arbeloa no fue del todo bueno, pero la principal carencia, visible, fue la intensidad de los futbolistas. Algunos medios acusan al equipo de "ser vacas sagradas", y de "falta de pasión".

Manolo Lama, indignado con la actitud

El narrador de la Cope, Manolo Lama, analizó la derrota del Madrid. Lo hizo en Tiempo de Juego y dejó titulares muy contundentes. "El Real Madrid ha perdido en mayo, pero la pregunta es si ha perdido la liga. La perdió en Pamplona, contra el Getafe. Un equipo que quiere ganar un título ante tres conjuntos inferiores al Real Madrid y tres equipos que, por una u otra circunstancia, están ahí en la pelea de quedarse en la Primera División", reflexionó.

"Pero lo más grave de la derrota, una vez más, es la falta de fútbol e intensidad. Algo que parece increíble en un equipo que parece que tiene que ganar sí o sí en Son Moix", añade.

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Sin embargo, manda un aviso al técnico de Salamanca. "Arbeleoa tendrá que ponerles las pilas, pero como dije en su día: 'el problema lo tendrá cuando le lleguen las vacas sagradas'. Hoy ha vuelto Mbappé, Bellingham, Militao, estaban casi todos. No corren tanto como corrían y peleaban los chavales", concluye.