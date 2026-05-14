Manolo Lama, demoledor con Florentino Pérez: "Siento pena por él"

La rueda de prensa de Florentino Pérez sigue dando mucho que hablar dos días después de celebrarse en Valdebebas. Lo que debía ser una comparecencia para anunciar elecciones en el Real Madrid acabó convirtiéndose en uno de los actos más tensos y sorprendentes que se recuerdan del dirigente madridista.

El presidente apareció visiblemente molesto por las informaciones que apuntaban a un posible desgaste personal y dejó claro desde el inicio que no piensa abandonar el cargo: "No voy a dimitir".

El foco terminó estando en el tono empleado por Florentino y en una imagen poco habitual en él. Acostumbrado durante años a mostrarse frío y muy calculador ante los medios, esta vez se vio a un presidente mucho más agresivo y por momentos desbordado, algo que generó muchísima polémica.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

Uno de los más duros con el empresario fue Manolo Lama. El comunicador ya había mostrado su sorpresa nada más terminar la comparecencia y llegó a asegurar que nunca había visto una rueda de prensa semejante. Según explicó, la actuación del presidente podía perjudicar seriamente la imagen del club y borrar parte del prestigio que había construido durante tantos años al frente del Madrid.

Sin embargo, las últimas declaraciones del periodista han ido todavía más lejos. Lama calificó la comparecencia como "patética, inconexa, perdido, repetitiva" y reconoció que por momentos pensó que estaba viendo una recreación hecha con inteligencia artificial. Aseguró que no reconocía al Florentino Pérez "serio" y controlador que siempre había transmitido sensación de autoridad.

Además, el comunicador confesó que su percepción sobre el presidente ha cambiado completamente tras lo ocurrido: "Este fue un señor temido, luego admirado, y ahora, sinceramente, siento pena por él".

Para Lama, el máximo dirigente blanco dio la sensación de estar cansado y perdido durante varios tramos de la intervención, algo que considera impropio de una figura de ese nivel.

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El comentarista terminó dejando una reflexión muy contundente sobre el impacto que puede tener la rueda de prensa en la imagen internacional del club: "La imagen a la que deja el club es tremenda. El Madrid necesita un director de comunicación o un asesor de imagen. El club no puede permitir que salga su presidente a hacer este ridículo ante el mundo".