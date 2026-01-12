Manolo Lama no da crédito con la decisión de Florentino: "Es de equipo pequeño"

La derrota del Real Madrid ante el FC Barcelona ha tenido consecuencias inmediatas y profundas. Más allá del resultado, el partido dejó una sensación de decepción generalizada que ha acelerado decisiones importantes dentro del club blanco.

Uno de los análisis más contundentes llegó desde los micrófonos de la COPE, donde Manolo Lama señaló el verdadero detonante de la crisis. “La gota que colma el vaso es el planteamiento de equipo pequeño que sale ante el Barça”, afirmó el periodista, visiblemente crítico con la actitud mostrada por el Madrid en el Clásico.

No gustaron las formas

Para Lama, el problema no fue únicamente perder, sino las formas. El equipo renunció a dominar, se mostró conservador y afrontó el partido desde el miedo, algo que choca frontalmente con la identidad histórica del club y con lo que se espera en una final. El periodista también puso el foco en la reacción de la cúpula del club tras el encuentro.

Xabi Alonso, al concluir la rueda de prensa, recibió una llamada de la directiva. No gustaron nada sus declaraciones tras la derrota en la final.

Enfado monumental del palco

“Florentino salió muy enfadado después del partido”, explicó Manolo Lama, apuntando a que la imagen ofrecida por el equipo fue determinante para el malestar presidencial.

Ese enfado no fue puntual ni superficial. En el palco se interpretó el planteamiento como una señal preocupante de falta de ambición, especialmente ante el eterno rival y en un escenario de máxima exigencia competitiva. Desde dentro del club se reconoce que la Supercopa era una prueba clave. No solo por el título, sino por la confirmación de un proyecto que debía dar señales claras de crecimiento y personalidad en los grandes partidos.

Con el ruido mediático y el enfado institucional aún presentes, el Real Madrid entra en una fase decisiva. El mensaje es claro: en este club no basta con competir, hay que imponer respeto, especialmente en una final y ante el Barça.