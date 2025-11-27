Manolo Lama no se corta con Fede Valverde: "Empieza a ser llamativo"

El Real Madrid logró una victoria exigente en Atenas, un 3-4 que maquilla un partido con luces altas (gracias a la pegada ofensiva) y sombras difíciles de tapar en defensa. Pero, para Manolo Lama, no todo vale con el marcador: su análisis en COPE fue directo, punzante, casi de aviso, y apuntó sobre todo al rendimiento de Fede Valverde.

Lama no dudó en lanzar su crítica al medio centro: “Lo de Valverde empieza a ser llamativo”. Una frase dura, que cobra aún más peso en un contexto en el que, según el comentarista, muchos jugadores del Madrid no ofrecieron su mejor versión. “Era un futbolista de ida y vuelta, de llegada de disparo, de robar, de recuperar... Está en un mal momento de forma, aunque es mejor que lo tenga ahora que en marzo”, añadió el comentarista.

Valverde ante el Rayo / SERGIO PEREZ

Es decir: Valverde ya no da esos recorridos ni aporta la presencia ofensiva que se esperaba de él. Y, para Lama, ese bajón preocupa más que un despiste puntual. El contexto del partido refuerza su argumento: muchos pusieron el foco en otras figuras, pero el medio uruguayo pasó totalmente desapercibido.

Durante la retransmisión, Lama llegó incluso a decir que, aunque el Madrid ganó, no fue un dominio absoluto: “El Real Madrid no gobernaba el partido”, reconoció, antes de matizar que quizá eso respondía a un plan. "Luego me he dado cuenta de que en el fondo no quería hacerlo, porque se han dado cuenta de que como más daño podían hacer era dejando que vinieran el Olimpiacos y luego matándole a la contra", explicó.

El 3-4 final obvia en parte los errores defensivos, los apuros en varios tramos y la irregularidad individual. Pero para Lama, no basta con sobrevivir y ganar: cuando hay carencias evidentes, como las que atribuye a Valverde y otros jugadores. Porque, en su discurso, ganar no blinda imperfecciones. Y a su juicio, el Real Madrid ha cosechado algo más que una victoria: un aviso.