Manolo Lama corta cabezas en el Real Madrid: Solo aprueban cuatro jugadores en Da Luz

Las reacciones acerca de la derrota del Real Madrid en Da Luz son un continuo desde que el árbitro puso fin a los 90 minutos de juego. El mal juego y las sucesivas decepciones en competiciones domésticas y europeas han provocado un clima muy turbio que no parece tener solución, según comentan algunos expertos del juego como Santi Cañizares.

Otro de los más críticos es el locutor Manolo Lama, voz de los partidos del equipo en la Cadena COPE desde hace años. Tras el fin de la pesadilla en Portugal, el periodista no dudó en expresar su malestar en las redes sociales, algo que suscitó muchos comentarios del resto de usuarios y seguidores blancos.

Courtois muestra su enfado con los compañeros en una jugada durante el partido contra el Benfica. / ·

Crítica feroz al '11' del Real Madrid

Concretamente, Lama puso notas a la actuación de los jugadores contra el Benfica y tan solo salvó a cuatro nombres:

En primer lugar, a Courtois, el guardameta que evitó una noche histórica en el mal sentido de la expresión para el club de las 15 Champions, por lo que le dio un "notable". De hecho, en antena resaltaba que de no ser por el belga, el partido podría haber terminado 7 a 0.

Mbappé, dominador absoluto de la clasificación de máximos goleadores de la Champions League / EFE

En la medular, Tchouameni se ganó el "suficiente" del comentarista gracias a sus tres intercepciones y sus cinco contribuciones defensivas, pese a generar un penalti que se convirtió en uno de los cuatro tantos del Benfica.

El caso de Arda Güler es paradigmático, ya que es uno de los que más ha mejorado con la llegada de Arbeloa. Por eso se ganó el "bien" de Lama, con una asistencia y hasta seis pases clave que permitieron crear ocasiones claras de cara a la meta rival.

El último, como no podía ser de otra forma, es Kylian Mbappé, a quien puso un "notable". El francés es el único jugador que está dando el do de pecho y no hay partido en el que no consiga marcar, aunque los problemas del Real Madrid están en la defensa, principalmente.

El resto, suspensos. Veremos cómo reacciona el exigente público del Bernabéu en el próximo partido de liga que juegan en casa, contra el Rayo Vallecano, y si se repite la pañolada y los gritos en contra del presidente y de una plantilla completamente rota.