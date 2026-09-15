El Real Madrid realizó una de las mejores primeras partes en lo que va de liga. El conjunto de José Mourinho salió con todo contra el Elche, apretando arriba y demostrando la importancia del encuentro para intentar llevarse los tres puntos. El entrenador portugués alineó en el once titular a Yan Diomandé, como principal novedad, que también estuvo bien sobre el césped y fue el autor de la asistencia del segundo gol del partido.

El primer gol del encuentro pasó por las botas de Arda Güler. El turco conectó con la zurda un gran golpeo, tras un tiro libre delante del área. El disparo fue perfecto. Cogió efecto, tocó el palo (el de Dituro), y tras un roce con la mano del guardameta argentino/chileno. LaLiga dio el gol en propia, aunque el mérito del gol hay que atribuírselo al turco por el excelente golpeo.

Una primera parte precisa

Y es que el 'gol' de Güler fue la guinda del pastel de una primera parte muy completa, siendo uno de los jugadores que más pases dio (21 de 22, con un 95% de efectividad). Pese a que Diomande estuvo genial, la prensa se deshizo en elogios hacia Güler.

Primero, Manolo Lama, en COPE, sobre Güler: "Es de largo el mejor jugador del Madrid generando fútbol". Una afirmación que resume el impacto del turco en la construcción del juego, especialmente en una primera mitad en la que asumió galones y apareció constantemente para conectar el centro del campo con los jugadores de ataque.

En la misma línea se pronunció Paco González, que tampoco escatimó en elogios hacia el futbolista del Real Madrid: "Güler es el que más calidad tiene de todo el equipo", decía.

El jugador más diferencial

Antonio Romero, en la SER, fue incluso más contundente al analizar su rendimiento: "Es el mejor jugador del Madrid con el permiso de Mbappé", comentaba el periodista, que sitúa así a Güler en la primera línea de los futbolistas más determinantes del conjunto blanco, destacando el crecimiento que está experimentando el mediapunta.

Miguel Quintana también quiso poner el foco en las cualidades que hacen especial a Güler y, además de su talento, destacó un aspecto fundamental para consolidarse en el Real Madrid: "Arda Guler tiene la calidad, el golpeo y la visión que uno espera de un centrocampista. Pero lo que también tiene, y se dice menos, es la personalidad que debe tener un centrocampista del Real Madrid".

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Y Quintana fue un paso más allá al hablar de lo que puede llegar a representar el turco para el equipo: "Y por eso mismo sólo es cuestión de tiempo que haga -en parte- suyo el equipo", concluía en Radio Marca.