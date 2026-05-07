Manolo Lama tiene claro cuál es la solución tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni: "El Real Madrid está allanando el camino"

El final de temporada del Real Madrid no lo habría escrito ni el mejor novelista de la época. Cada día que pasa deja una noticia más impactante. La tensión que se vive en el vestuario blanco es máxima en una semana decisiva, ya que si el conjunto de Álvaro Arbeloa no vence al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, verá cómo su máximo rival celebra el alirón en su propia cara.

Desde un Kylian Mbappé más centrado en su romance con Ester Expósito, una de las actrices más populares del momento, hasta el mal ambiente entre el entrenador del Real Madrid y dos piezas fundamentales del vestuario: Dani Carvajal, capitán del equipo, y Dani Ceballos.

No se queda en eso, pues este mediodía, 'Marca' informó sobre un nuevo incidente entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, que terminó con el uruguayo en el hospital. Ambos ya tuvieron un enfrentamiento días atrás, pero en esta ocasión la situación fue mucho más grave. El clima está al límite y el club se ha visto obligado a celebrar una reunión de urgencia y a tomar medidas inmediatas tras lo sucedido.

Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid. / AGENCIAS

La pelea entre el uruguayo y Tchouaméni, dos de las piezas más claves en el equipo de Arbeloa, está dando mucho de qué hablar y uno de los periodistas que no se ha mordido la lengua para dar su punto de vista al respecto ha sido Manolo Lama.

El colaborador de 'Tiempo de juego' ha compartido una reflexión a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, donde ha analizado la situación actual del Real Madrid y ha desvelado cuál es la solución.

En primer lugar, el periodista de la Cadena COPE ha recordado que "Arbeloa castiga a Ceballos", pues no es de su agrado, pero tampoco el capitán del Real Madrid: "Carvajal no tiene feeling con el entrenador". En los últimos partidos, el técnico ha puesto por delante a Trent Alexander-Arnold, quien está cuajando una temporada muy floja.

Por otro lado, Lama ha señalado que "Rüdiger pega una bofetada a Carreras". Hasta el propio lateral lo aceptó a través de un comunicado. Tampoco se ha olvidado de las vacaciones de Mbappé con Expósito, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el conflicto entre Valverde y Tchouaméni.

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Por ello, el colaborador de 'Tiempo de Juego' ha asegurado que "el Real Madrid allana el camino para que vuelva Mourinho".