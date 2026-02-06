Manolo Lama carga contra los jugadores del Madrid: "El club debería hacer un referéndum para ver qué entrenador les gusta"

La polémica en el Real Madrid sigue ocupando debates en las ondas de radio, y quien ha encendido aún más el fuego ha sido Manolo Lama. El histórico comunicador de COPE no se mordió la lengua al analizar las tensiones internas que han marcado al conjunto blanco, especialmente tras las salidas de Carlo Ancelotti y Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo.

Desde el primer segundo, Lama fue contundente y no dejó margen a interpretaciones: "Yo creo que el Madrid lo que debería hacer es un referéndum con sus jugadores para ver qué entrenador les gusta", ironizó contundente ante la situación.

Lama fue desgranando qué le llama la atención de esta crisis de confianza: "Uno no les parece bien porque es duro, otro no les parece bien porque resulta que no sabe de tácticas", apuntó, en alusión a las quejas que están circulando en el entorno madridista desde hace meses sobre los diferentes técnicos.

Y remató con una crítica directa a la gestión institucional de estas tensiones: "Y lo más duro de esto no es que los cuestionen, es que el club lo airee, que es lo más lamentable",, sentenció con tono crítico.

Las declaraciones de Lama llegan en un contexto complicado para el Real Madrid: dos temporadas intensas, con cambios técnicos, dudas competitivas y debates públicos que no favorecen la tranquilidad en la entidad. Su propuesta de —literalmente— preguntar a los jugadores qué entrenador prefieren no es tanto una sugerencia práctica como una metáfora de hasta dónde ha llegado, según él, la influencia de la plantilla en decisiones que históricamente son estratégicas.

En verano de 2025, el club apostó por Xabi Alonso como sucesor de Carlo Ancelotti, en lo que debía ser un proyecto a largo plazo. Pero apenas siete meses después, y con el Madrid aún peleando por títulos, la dirección y el club acordaron la salida del técnico vasco el 12 de enero de 2026, apenas un día después de caer ante el Barça en la final de la Supercopa en Jeddah. Sin tiempo de digerir esa sacudida, Álvaro Arbeloa fue promovido desde el Castilla para tomar el mando del primer equipo, en una decisión que divide opiniones