Manolo Lama avisa a Arbeloa: "Se está convirtiendo en un chivato"

La situación en el Real Madrid ha escalado tras la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, un enfrentamiento que terminó con sanciones económicas de 500.000 euros para cada jugador. El incidente, ocurrido tras dos días de tensión acumulada, ha puesto en el centro del debate la convivencia interna del equipo.

Manolo Lama describe un escenario en el que "dos tíos han pegado" y lo relevante no es solo el enfrentamiento físico, sino que "esto ha salido a la luz", algo que, según él, evidencia que el vestuario "no debe estar muy sano".

Manolo Lama señala el "desgobierno" del club

El periodista es especialmente crítico con la estructura de poder dentro del club. En su análisis, apunta directamente a la figura de Florentino Pérez.

Manolo Lama sostiene que el presidente "tiene consentidos a sus jugadores" y que el problema nace de un sistema donde la autoridad se diluye.

Para explicarlo, utiliza una metáfora contundente: el club funciona como un instituto donde "los alumnos se saltan al profesor y van directamente al director", dejando al entrenador sin autoridad real.

En esa línea, recalca que este modelo ha derivado en un "desmán" y un "desgobierno absoluto", recordando incluso unas palabras del propio Florentino en el pasado: "los he malcriado", algo que Lama considera que vuelve a repetirse.

Arbeloa, en el centro de la polémica

La comparecencia de Álvaro Arbeloa ha sido interpretada por Lama como una "autoinmolación" del técnico para proteger al vestuario. Sin embargo, el periodista también cuestiona su papel en la gestión del conflicto, señalando que el enfrentamiento pudo haberse evitado.

En este punto, Manolo Lama introduce una frase polémica al referirse a la filtración de información del vestuario: "Álvaro Arbeloa se está convirtiendo en un chivato", en referencia a esta situación que cuenta de cuando él era jugador: "he tenido un compañero que le ha metido un palazo de golf a otro".

Para Lama, en el fútbol "hay chivatos en todos los sitios", y considera normal que se filtren informaciones dentro de un club de élite, aunque reconoce que "les ha dolido que salga".

La multa, el contexto y la tensión interna

Sobre la sanción de medio millón de euros a cada jugador, Manolo Lama relativiza su impacto económico. Explica que para futbolistas con salarios millonarios, como Valverde o Tchouaméni, la multa representa solo una pequeña fracción de sus ingresos mensuales.

Más allá de la sanción, insiste en que el problema es estructural: una acumulación de permisividad, falta de control y ausencia de autoridad que, según su visión, ha convertido el vestuario en una "bola de nieve" difícil de frenar.

Un vestuario bajo presión

La lectura de Manolo Lama dibuja un escenario de tensión interna, pérdida de control y fractura institucional dentro del Real Madrid.

Entre peleas, sanciones y filtraciones, el periodista insiste en que el problema no es puntual, sino estructural, y apunta a una dirección deportiva y presidencial que, según su visión, ha perdido capacidad de mando sobre el vestuario.