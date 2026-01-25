Manolo Lama, alto y claro: "Cuando los jugadores del Madrid meten la pierna, luchan y corren..."

El Real Madrid logró tres puntos trascendentales en el Estadio de la Cerámica para seguir inmersos en la lucha por La Liga. El 0-2 ante el Villarreal, significó una victoria que le sirvió al conjunto blanco para dormir como líderes, a la espera de que el FC Barcelonad dispute su encuentro contra el Real Oviedo.

El Madrid mostró una mejor cara en varios tramos del partido, con un Mbappé que, sin estar en su mejor estado de forma, anotó un doblete para darle la victoria al Real Madrid. Arbeloa ha logrado lo que pocos esperaban: devolverle la confianza a los jugadores y sacar adelante, de momento, todos los partidos que ha disputado.

Arbeloa devuelve la ilusión a los blancos

La mano de Arbeloa empieza a notarse con claridad. El técnico ha conseguido algo que parecía complicado hace apenas unas semanas: devolver la confianza al vestuario y sacar adelante, por ahora, todos los compromisos disputados desde su llegada al banquillo frente a Levante, Mónaco y Villarreal.

Más allá de los resultados, el Real Madrid transmite mejores sensaciones colectivas. El equipo se muestra más compacto, solidario y comprometido en el esfuerzo, una seña de identidad que había echado en falta buena parte de la afición durante gran parte de la temporada.

"Yo creo que todo el mundo está unido, trabajando, porque al final, tras perder en Copa y Supercopa, queremos ganar trofeos y es lo que queremos los jugadores. Todo el mundo está dando más, y no creo que hayan cambiado las directrices con el otro entrenador pero están saliendo las cosas mejor", opinió Thibaut Courtois tras el encuentro en los micrófonos de DAZN.

La opinión de Manolo Lama

En el programa Tiempo de Opinión, Manolo Lama no dudó en dar su punto de vista. "Yo creo que es el Madrid más solidario que hemos visto en toda la temporada", aseguró el narrador.

Lama profundizó en su análisis destacando la actitud del equipo sobre el césped. "Ha sido un equipo que ha metido la pierna, intenso, peleón, luchador. Un equipo que, estando muy junto en la segunda parte, no ha dejado salir al Villarreal de su campo y ha sabido gobernar y entender el partido en cada momento", explicó.

Para cerrar su valoración, Manolo Lama subrayó la madurez del conjunto blanco. "El Real Madrid ha hecho un partido muy serio, pero no ha sido espectacular porque el portero del Villarreal tampoco ha parado mucho. Pero el Madrid ha vuelto a demostrar que cuando los jugadores quieren, meten la pierna, luchan y corren, es muy difícil que pierda porque tiene mucho talento", concluyó.