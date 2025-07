Manolo Lama advierte a Xabi Alonso por Mbappé: "Si no lo hace, se encabronará bastante tiempo"

Todavía faltan dos días, pero el partido entre el París Saint-Germain y el Real Madrid está en boca de todos desde el momento en el que se supo que los dos gigantes del fútbol europeo se enfrentarían. Son unas semifinales en el Mundial de Clubes, pero para muchos es una final anticipada.

Una final llena de morbo y de duelos esperados, con nombres propios como los de Kylian Mbappé, Luis Enrique, Xabi Alonso o Dembélé como protagonistas. El delantero del Real Madrid es precisamente la gran duda en el once del Madrid.

Tras recuperarse de la gastroenteritis aguda que incluso obligó a su hospitalización, Mbappé ha vuelto a tener minutos en los últimos encuentros e incluso vio puerta ante el Borussia Dortmund. Eso sí, al francés no se le vio todavía en plenitud, lo que añade dudas acerca de su titularidad.

Xabi Alonso tendrá que decidir entre poner a la estrella del Real Madrid o seguir apostando por Gonzalo García, que se ha ganado con creces todas las oportunidades que le dé el tolosarra. El canterano ha marcado o asistido en todos los partidos de este Mundial de Clubes y realmente ha puesto sobre la mesa el debate de quién debe ser titular entre Kylian Mbappé y él.

Existen otras opciones y Xabi Alonso incluso deslizó la posibilidad de que jugaran juntos, algo que ya hicieron en la recta final del partido ante el Dortmund. Sin embargo, eso podría implicar la suplencia de un jugador como Vinicius, que aunque no esté en su mejor momento sigue siendo indiscutible en el Madrid.

El debate protagoniza las tertulias y ofrece varios puntos de vista. Entre los más rotundos al respecto, Manolo Lama, periodista de la cadena COPE, que fue muy claro sobre una posible suplencia de Mbappé ante el PSG.

"El tema por el que yo creo que jugará Mbappé es el siguiente: vas a jugar contra el PSG, que le debe 50 millones a Mbappé. Le tiene ganas... No, lo siguiente a las ganas. Si tú, por lo que sea, no le pones de titular, yo creo que Mbappé se te encabrona y por bastante tiempo. Mientras que a Gonzalo, si no lo pones, la gente dirá que es injusto y que no tienes razón, pero Gonzalo dirá 'yo, con que me saquen en el 70...'", afirmó en El Partidazo.

Será la primera vez que el futbolista parisino se enfrente al PSG, su antiguo club, tras su salida hace un año. Las expectativas están por las nubes y, a día de hoy, parece difícil pensar que Xabi Alonso deje al delantero en el banquillo, a no ser que su estado de forma no sea óptimo todavía.