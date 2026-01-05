Manolo Lama, sobre la actitud de Vinicius: "Al madridismo le toca las narices"

Vinícius Jr. recuperó sensaciones en el encuentro liguero ante el Real Betis Balompié, en una noche plácida para el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco se impuso con claridad por 5-1 en un partido donde el brasileño fue protagonista desde el juego, aunque no desde las estadísticas. No marcó ni repartió asistencias, pero dejó destellos de su mejor versión en el uno contra uno.

El extremo volvió a mostrarse eléctrico, incisivo y con confianza, algo que se había echado de menos en partidos anteriores. Sus constantes desbordes generaron espacios y desequilibrio en la defensa verdiblanca, obligando a las ayudas a la joven promesa Ángel Ortiz y facilitando el trabajo de sus compañeros en ataque. Aunque no apareció en el marcador, su influencia fue evidente.

Vinicius no convence

A pesar de esta mejoría futbolística, el debate alrededor de Vinícius sigue muy presente. Manolo Lama analizó la situación del jugador en El Partidazo de COPE, poniendo el foco tanto en su rendimiento deportivo como en su relación con una parte del madridismo. “Aparte de que está mal, deportivamente no está para 30 goles”, afirmó el periodista, cuestionando las expectativas que rodean al brasileño.

Manolo Lama fue más allá y señaló que el problema no es solo futbolístico. “Ha tocado la fibra de un sector del madridismo, al madridismo no le gusta que le desafíen”, explicó, apuntando a una desconexión emocional entre el jugador y parte de la afición. Un distanciamiento que se ha ido gestando a lo largo de la temporada.

Una parte de la afición sigue molesta

Según el comentarista, ciertos gestos de Vinícius no han sentado bien en el entorno blanco. “Este año ha hecho varias cosas”, recordaba Lama, mencionando episodios que han generado malestar interno y externo. La sensación de inestabilidad alrededor del jugador ha alimentado la polémica.

Entre esos episodios, Lama destacó una conversación tensa con Xabi Alonso y la retirada de una fotografía con el Real Madrid de sus redes sociales. “‘Me voy del equipo, no sigo aquí’, le dijo a Xabi Alonso”, aseguró el periodista, añadiendo que este tipo de acciones “al madridismo le toca las narices”.

Este contexto explica por qué Vinícius vive uno de los momentos más delicados desde su llegada al club. La exigencia del Bernabéu no se limita al rendimiento sobre el césped, sino también a la actitud y al compromiso percibido con el escudo.