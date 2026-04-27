Mano a mano Mourinho - Klopp por el banquillo del Madrid

Álvaro Arbeloa no pasa el corte para alargar su estancia en el banquillo del Real Madrid. No le ha valido moverse al son que le han marcado desde el club en la gestión de la plantilla, ha puesto a los pesos pesados cuando estaban disponibles sin dar continuidad a otros jugadores que le ofrecieron más rendimiento e incluso elevaron el juego del equipo. El Madrid busca ahora relevo y los dos preferidos son José Mourinho y Jurgen Klopp.

Gestores de grupo

Son perfiles diferentes para hacerse cargo de un equipo repleto de estrellas cuestionadas por su bajo rendimiento colectivo. Ambos destacan por compactar grupos, aunque cada uno tiene su propio método. El alemán acopla sus ideas a las características de los jugadores con un trato cercano y convincente, mientras que el portugués es exigente en el rendimiento y busca la complicidad, pero no le duele romperla si el jugador no responde.

Mourinho está dispuesto a cumplir una segunda etapa siguiendo los pasos de Zidane y Ancelotti. Para el técnico, 63 años, sería su penúltima aparición al frente de un equipo de primera línea. Tiene buena relación con Florentino Pérez, colaborador con los objetivos del presidente pero con su propio ideario. Su regreso divide al madridismo tras una primera etapa convulsa que aportó polémica y pérdida de imagen.

Klopp está integrado en el proyecto como director de fútbol de la empresa Red Bull. Está en casa y le gusta su labor. No quiere decir que no eche en falta volver al banquillo, pero es consciente de las dificultades que plantea dirigir un equipo como el Madrid, con una plantilla que lleva dos temporadas por debajo de su nivel. Tiene dudas en caso de que los blancos le llamen, algo que niega pero que tampoco descarta.

Otras opciones

No son las únicas alternativas que barajan en la cúpula del Madrid. La decisión final la tomará Florentino Pérez tras escuchar las opiniones de los asesores. Deschamps, Allegri y Pochettino también están en la lista, con más opciones del francés y del italiano, cuyos estilos se asemejan al de Ancelotti. También valoran al técnico argentino, aunque desde el club tienen dudas de que pueda gestionar con acierto un vestuario que depreda entrenadores.

Son nombres que están encima de la mesa, pero el Madrid tiene tiempo para tomar una decisión. En estos momentos son Mourinho y Klopp las principales opciones, pero todo puede cambiar en días y entrar en dinámica otros técnicos, o que ellos mismos se autodescarten y reduzcan esa lista. Hay más opciones como los españoles Emery o Cesc o el argentino Daniel Scaloni.