El manicomio será el mercado de fichajes

Tras el clásico la planta noble del Santiago Bernabéu se puso manos a la obra para acelerar los posibles fichajes de la temporada que viene. Un año sin ninguno de los tres títulos importantes no es algo admisible en Madrid, por lo tanto, el nuevo Mundial de Clubes es el foco principal de los blancos. El Real Madrid fue el primer campeón de la Copa de Europa y quieren hacer lo mismo con este nuevo trofeo internacional.

La primera medida fue avanzar la llegada de Xabi Alonso. Según informaban desde Madrid, el tolosarra no estaba convencido de tener que dirigir un torneo de estas características con tan poco tiempo de margen para preparar el equipo, pero la insistencia del Madrid terminó con el sí del técnico. El vasco se incorporará a Valdebebas el 1 de junio, una semana después de terminar la Liga española y tan solo 19 días antes del primer partido blanco en el Mundial de Clubes. Entre medias, varios madridistas deberán ir con sus selecciones para disputar la Final Four de la Nations League.

Hay más dudas con la llegada de Trent Alexander-Arnold, quien ya está fichado pero al llegar tras terminar su contrato, no podría jugar los primeros tres partidos del Mundialito ante el Al-Hilal, Pachuca y Salzburgo. Si el Madrid decide esperar y no pagar los casi dos millones que pide el Liverpool, el lateral podría incorporarse tras la fase de grupos si los blancos la superan.

Para entrar, hay que dejar salir

El apartado que más preocupa a Xabi Alonso y al madridismo en general es la defensa. Este Real Madrid ha encajado muchos más goles que la temporada pasada y ha perdido por completo esa solidez que los hizo campeones de Europa y de España. Parte importante del empeoramiento han sido las múltiples bajas que ha tenido Ancelotti esta temporada. El pasado domingo, tras el clásico, el italiano le tiró un 'palito' a la directiva por ese aspecto: "Hay que recordar que teníamos cinco defensas lesionados. Cinco defensas".

Pero para dejar entrar, primero toca dejar salir algún jugador. Hay dos nombres muy claros: Lucas Vázquez y Jesús Vallejo. Los dos terminan contrato este mismo verano. El aragonés, directamente no ha contado para Ancelotti en toda la temporada, pero el gallego ha quedado muy señalado tras no poder suplir decentemente al lesionado Dani Carvajal. Los dos, saldrán del Real Madrid.

Fichar, como mínimo, un central

Según informó Manu Carreño en El Larguero, los blancos no tienen clara la continuidad de David Alaba. Pero con el austríaco hay un gran problema, ya que tiene un año de contrato y un sueldo desorbitado. Por tanto, lo más normal sería seguir manteniendo el ex del Bayern. Eso sí, llegará como mínimo un central este verano. Los nombres que están sonando con más fuerza son Huijsen y Saliba, sobre todo el del Bournemouth.

Huijsen está como loco por fichar por el Real Madrid, pero los 'cherries' pedirán su cláusula de rescisión que aumenta a unos 58 millones de euros. En Inglaterra hay equipos que parecen convencidos de llegar a esa cifra para reforzarse con uno de los centrales de moda.

El caso del francés es más complicado. Con bastante contrato por delante y sin una cláusula, el Arsenal no dejará marchar a su baluarte defensivo con facilidad y podría pedir más de 100 millones de euros. El Madrid podría ir a por él este verano, pero de no conseguirlo, intentarían atacar el próximo verano cuando solo tenga un año de contrato en vigor.

Un lateral izquierdo... ¿Excanterano o un ex del Barça?

En el lateral derecho los movimientos son claros: Alexander-Arnold entrará por Lucas Vázquez, sumado a la recuperación de Carvajal. Pero en la banda izquierda todo es más difuso. Se habla del interés en Álvaro Carreras o Alejandro Grimaldo. Dos carrileros nacionales y de gran recorrido.

El del Leverkusen viene de dar un salto increíble de calidad con Xabi Alonso en el banquillo y el propio tolosarra podría pedirlo para el Madrid. En cambio, el del Benfica ha sido una de las sensaciones de la temporada, con solo 22 años, podría volver a su casa cinco años después. Los dos supondrían un desembolso de Florentino Pérez, ya que no existen ni cláusulas ni finalizaciones de contrato para ninguno de los dos.

A todo esto, el Madrid tiene dos laterales izquierdos en plantilla (Fran García y Mendy), si entra alguien, alguno de los dos debería salir. Otra opción, mucho más alocada, sería mantener a los dos y reconvertir a Mendy a central para jugar con defensa de tres.

Sorpresa de calidad

Dejamos la defensa y nos centramos en el centro del campo. El Madrid ha sufrido mucho la retirada de Toni Kroos y ha buscado, sin éxito, un recambio durante todo el curso. Primero lo intentaron con Bellingham, no funcionó. Posteriormente fue Ceballos, pero se lesionó y el equipo se volvió a romper. Y finalmente, parecía que la opción iba a ser Güler, pero terminó el clásico muy señalado.

Según El Larguero, en el club hay total confianza en Bellingham, Tchouameni, Camavinga y Valverde. Pero existen más dudas con Ceballos, que ya ha amagado con dejar el club en diversas ocasiones con destino al Betis.

Xabi Alonso quiere un centrocampista de calidad, para dar fluidez al centro del campo y hacer la función de un Modric que su continuidad también está en duda. El croata termina contrato este mismo verano, él quiere seguir, pero el Madrid quiere se siente con el tolosarra y los dos decidan su futuro. Con casi 40 años, su final en el Bernabéu podría ser este mismo verano, aunque el Mundial de Clubes lo jugará.

Rodrygo, en el alambre

Rodrygo Goes se plantea seriamente abandonar el Real Madrid este verano. El delantero brasileño, clave en momentos importantes del ciclo reciente del equipo, se siente cada vez más desplazado en el proyecto blanco. La llegada de Kylian Mbappé ha alterado por completo el panorama ofensivo. Su suplencia en el Clásico, tras varias semanas sin jugar desde la final de Copa, ha sido interpretada por el jugador como una señal clara de que no cuenta para el actual cuerpo técnico. De hecho, no se descarta que no vuelva a jugar mientras Ancelotti esté al mando.

El entorno del futbolista ya trabaja con varias alternativas de futuro. Rodrygo tiene mercado y clubes como el Manchester City, donde gusta mucho a Pep Guardiola, o el Chelsea, que ya ha mostrado interés, están al acecho. También ha recibido propuestas de Arabia Saudí, aunque el jugador prioriza seguir en la élite europea. Su contrato con el Madrid se extiende hasta 2028, pero en el club no verían con malos ojos una venta si la oferta es millonaria. A diferencia del caso Vinicius, que es considerado intocable, la situación de Rodrygo es distinta y podría resolverse con una salida pactada.

La decisión final, eso sí, pasará por Xabi Alonso. El futuro técnico blanco tendrá que abordar este asunto de forma directa durante el Mundial de Clubes, donde se espera una conversación clave con el jugador. Rodrygo no quiere seguir sintiéndose ninguneado y necesita saber si tendrá un rol protagonista en el nuevo proyecto. Si la respuesta no le convence, su salida será cuestión de tiempo.