El Manchester United sueña con fichar a Tchouameni

El Manchester United ya está moviendo fichas de cara al verano y ha puesto el foco en el centro del campo del Real Madrid. Según ha informado The Telegraph, el gran objetivo de los 'red devils' en esa zona sería Aurélien Tchouaméni, al que consideran una pieza ideal para relevar a Casemiro, al que precisamente también fichó del equipo blanco.

Con contrato hasta 2028, el centrocampista francés está considerado como una pieza clave en el Real Madrid, que en ningún caso pondría fácil su salida. Tras un periodo complicado en el que el Bernabéu le señaló públicamente, Tchouameni levantó el vuelo hasta el punto de convertirse en uno de los pilares del equipo a lo largo de esta campaña.

Tchouameni se ha convertido en un jugador clave para el Madrid / EFE

Sin embargo, según el medio citado la posibilidad que se valora es que el Real Madrid pudiera cambiar de opinión en el caso de lanzarse a por Rodri. El español termina su contrato con el Manchester City en 2027, es del gusto de Florentino y ha sido relacionado en numerosas ocasiones con el equipo madridista.

El Telegraph habla de un posible efecto dominó en el que el Madrid activaría la operación por Rodri y abriría la puerta a una salida de Tchouaméni rumbo a Old Trafford. El United estaría dispuesto a desembolsar una cantidad reseñable de dinero.

No en vano, el conjunto inglés está también en la carrera por Elliot Anderson, cuyo fichaje podría superar los 100 millones de euros este verano, con el City a la cabeza. Otros nombres que se han mencionado para reforzar a los 'red devils' han sido Adam Wharton y Sandro Tonali.

Guardiola abraza a Rodri tras el triunfo sobre el Arsenal / DPA vía Europa Press

Tanto Xabi Alonso como Álvaro Arbeloa han contado con Tchouameni como titular indiscutible. De hecho, su ausencia en el partido de vuelta ante el Bayern se consideró una baja que condicionó por completo el partido. El Real Madrid no tiene ningún otro futbolista del perfil del francés.

Camavinga suspendió cuando le tocó probar en esa posición y futbolistas como Fede Valverde o Thiago Pitarch son mucho más móviles y no tienen tanta disciplina defensiva. Esta temporada, Tchouameni jugado un total de 44 partidos, marcando dos goles y repartiendo dos asistencias.

No hay que olvidar que el Madrid quiere fichar a otro centrocampista este verano, si bien el perfil será distinto al del '14' de los blancos. Los encargados de tomar decisiones en el club buscan un jugador con mayor influencia en las posesiones, que ayude en la salida de balón y en el control de los partidos, características que se perdieron tras las salidas de Luka Modric y Toni Kroos.