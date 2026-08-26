El Manchester United se lanza a por Camavinga

El Manchester United se ha lanzado en las últimas horas a por Eduardo Camavinga. El conjunto inglés está dispuesto a ofrecer 50 millones de euros al Real Madrid por el centrocampista francés, según la 'Cadena SER'. Pese a que José Mourinho dio por cerrado el mercado en la previa del partido contra la Real Sociedad, una buena propuesta podría hacer cambiar de idea al entrenador portugués.

Camavinga ha quedado rezagado en la rotación del Real Madrid. El jugador de 23 años suma dos temporadas por debajo de su nivel y Mourinho prioriza a Tchouaméni, Valverde e incluso Bernardo Silva para formar el doble pivote esta temporada. Por ello, el club blanco no desoye ofertas por el centrocampista francés, que ni siquiera participó en el Mundial con su selección.

Eduardo Camavinga, durante el Madrid-Girona de la pasada temporada / AFP7 vía Europa Press

Tras una tentativa reciente del Chelsea de Xabi Alonso, el Manchester United se ha sumado a la puja y están dispuestos a ofrecer 50 millones de euros, según la fuente mencionada anteriormente. Los mancunianos, que han firmado ya a tres centrocampistas este verano por un montante total de 173 'kilos', cuentan aún con un presupuesto de 80 millones, que tienen la intención de destinar a las incorporaciones de Camavinga y Alejandro Balde.

El mediocentro galo, por su parte, mantiene su decisión de seguir en el Real Madrid, donde quiere recuperar el protagonismo perdido en los dos últimos años. José Mourinho dio por cerrado el mercado en la previa del partido ante la Real Sociedad, aunque con condicionantes. "Para mí, la plantilla está cerrada, pero el mercado sigue abierto. No sabes si un jugador puede venir y decirte que quiere marcharse. En principio no sucederá, pero es algo que puede pasar. En mi cabeza está cerrada, no tengo ninguna petición y estoy contento", detalló el técnico luso.

Sin embargo, la salida de Camavinga podría provocar movimientos en las oficinas de Valdebebas. La marcha del francés reabriría el mercado de centrocampistas del Real Madrid y liberaría una ficha del primer equipo para acometer esa operación. Actualmente, el club blanco dispone de todos los dorsales de la primera plantilla asignados.