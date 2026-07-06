REAL MADRID
El Manchester United estudia una gran oferta por Tchouaméni
El club inglés planea abrir conversaciones con el Real Madrid en los próximos días
Tras la marcha de Casemiro, líder indiscutible del centro del campo del Manchester United durante las últimas temporadas, el conjunto inglés se ha lanzado a la búsqueda de un relevo de garantías que eleve el nivel competitivo del equipo de cara al nuevo curso bajo la dirección de Michael Carrick.
Los 'Red Devils' habían fijado inicialmente su atención en varios centrocampistas que militan en la Premier League. Sin embargo, las principales alternativas se han ido descartando con el paso de las semanas. Mateus Fernandes y Sandro Tonali han terminado reforzando al Tottenham, mientras que Elliot Anderson ha protagonizado uno de los grandes movimientos del verano al incorporarse al Manchester City en una operación valorada en 135 millones de euros.
Se abre la vía Tchouaméni
En este escenario, vuelve a escena el nombre de Aurélien Tchouaméni. Durante los últimos meses, el internacional francés ha sido relacionado en varias ocasiones con el Manchester United, y ahora su candidatura cobra más fuerza que nunca.
Según informa AS, el club de Old Trafford tiene previsto iniciar conversaciones con el Real Madrid en los próximos días con el objetivo de explorar las condiciones de una posible incorporación del mediocentro de Ruan. La necesidad de reforzar la posición y la falta de alternativas de primer nivel han llevado al United a considerar seriamente una operación de gran envergadura.
Una negociación compleja
Pese al interés inglés, la operación se presenta extremadamente complicada. El Real Madrid no contempla desprenderse fácilmente de uno de los futbolistas más importantes de su centro del campo. Después de retirarse oficialmente de la carrera por Enzo Fernández, la entidad blanca mantiene plena confianza en Tchouaméni como pieza clave de su proyecto deportivo.
Aunque se espera que el Manchester United esté dispuesto a presentar una oferta importante, en el Santiago Bernabéu consideran que cualquier negociación debería partir de cifras superiores a los 100 millones de euros. La dirección deportiva madridista entiende que encontrar un sustituto de garantías en el mercado actual supondría una inversión similar o incluso superior, por lo que no está dispuesta a rebajar sus exigencias.
Las buenas relaciones, un factor a favor
Uno de los elementos que podría facilitar el diálogo entre ambas entidades es la excelente relación institucional que mantienen desde hace años. De hecho, dos de las operaciones más relevantes realizadas recientemente por el Real Madrid tuvieron como destino Old Trafford.
La primera fue la de Raphaël Varane en el verano de 2021, cuando el central francés puso rumbo a la Premier League a cambio de 50 millones de euros. Un año después, Casemiro siguió el mismo camino en una operación que alcanzó los 72 millones. Más recientemente, ambos clubes volvieron a demostrar su buena sintonía con la gestión del caso de Álvaro Carreras.
Las próximas semanas serán decisivas para comprobar si el interés de los 'Red Devils' se traduce en una ofensiva formal o si el Real Madrid consigue cerrar definitivamente la puerta a una de las grandes operaciones potenciales del verano.
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