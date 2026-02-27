Manchester City, rival del Real Madrid en octavos de la Champions League

La suerte ya está echada. El sorteo de la UEFA Champions League de este viernes ha confeccionado el cuadro para los octavos de final de la competición. El Real Madrid llegaba tras superar al Benfica en la ronda de play-off. Una eliminatoria marcada por el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius y que precisamente el brasileño terminó decidiendo con un gol en Da Luz y otro en el Bernabéu.

Los blancos se enfrentarán en los octavos de final al Manchester City, otra vez más. El Madrid no ha tenido suerte y le ha tocado el rival más complicado de los dos que tenía posibles. Los de Arbeloa se volverán a ver las caras contra Pep Guardiola, el clásico de los últimos años en la máxima competición continental.

Al ser el Madrid el equipo que llega clasificado tras superar la ronda de play-off, se tenía que enfrentar a un equipo del top-8. El City tendrá el factor campo y deberá jugar el partido decisivo en casa. La ida se jugará entre el 10 y el 11 de marzo en el Bernabéu y la vuelta entre el 17 y el 18 en el Etihad Stadium.

Contra Pep Guardiola, un clásico europeo

Es uno de sus rivales más clásicos en la Champions de los últimos años: el Manchester City. Los ingleses se terminaron metiendo entre los ocho primeros, superando al Real Madrid en la tabla en la última jornada.

Real Madrid y Manchester City se han visto 15 veces en los últimos 12 años en Champions, prácticamente en cada temporada. Aunque los grandes enfrentamientos se dieron en los últimos años con tres semifinales y unos cuartos de final. El año pasado se enfrentaron en la ronda de play-off con victoria blanca.

Pero los antecedentes de esta temporada no invitan a ser optimistas para los blancos. Los ingleses conquistaron el Bernabéu con un 1-2 que no reflejó la superioridad sky blue en el electrónico. Otra vez Pep visitará el Bernabéu.