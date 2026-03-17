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Manchester City - Real Madrid: polémica y reacciones en directo del partido de la Champions League
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Manchester City - Real Madrid de la Champions League
Oído en Real Madrid TV: "Si Guardiola tiene que ir a por nosotros, me atrevería a decir que incluso meterá a alguien más arriba. Ojala meta a algún centrocampista y quite un atacante porque se igualarían las cosas".
"Arbeloa le pintó la cara a Guardiola".
Marcos Benito, en El Chiringuito :"En el once del Madrid hay kilómetros. Se asegura que a nivel físico va a dar el callo. Thiago Pitarch involucra al resto. Ven que se está dejando los cuernos y piensan que hay que acompañarle.".
¡Buenas tardes y bienvenidos la directo con las mejores reacciones del Manchester City - Real Madrid! Aquí podrás seguir lo más destacado que se diga en los medios de comunicación sobre el partido.
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