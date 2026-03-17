Manchester City - Real Madrid: Al Madrid siempre le sale cara en Europa y vuelve a eliminar a Guardiola

En el minuto 20 se esfumaron todas las esperanzas en el Etihad Stadium. El Real Madrid en la UEFA Champions League es esto: saca petróleo en situaciones completamente impensables. Todo se orquestó de maravilla en Manchester para buscar la remontada, pero el ‘suflé’ bajó cuando Clement Turpin se marchó al monitor del VAR a analizar la jugada del encuentro.

La jugada que devolvió el silencio al Etihad

El conjunto de Pep Guardiola salió directo a meter mano. Pero entre Courtois y fallos inexplicables de los delanteros locales no consiguieron marcar ese primer tanto que hubiese asustado a Arbeloa y los suyos.

El Madrid salió con muchos síntomas de inseguridad al terreno de juego. El juego de luces, fuego y las más de 50.000 personas animando desde el minuto uno; todo este ambiente creado se multiplicó con el gran juego de los de Pep. Parecía que sí, pero fue que no.

La jugada que cambia el partido sucedió en el minuto 20. Un Real Madrid encerrado atrás, sin capacidad de dar dos pases seguidos, consiguió salir al ataque mediante una jugada individual de Valverde. El uruguayo cruzó la defensa del City como si fuera un cuchillo y los ‘sky blues', mantequilla. Vinicius remató primero al palo, pero le volvió a caer el balón unos segundos después. La pelota iba hacia dentro, pero Bernardo Silva metió el codo para evitar el tanto. Una zamorana en toda regla.

Turpin se puso inmediatamente la mano a la oreja y cuando parecía que un fuera de juego anterior salvaría a los locales, volvió a parar el juego. No había posición antirreglamentaria y en menos de cinco segundos tuvo clara la sanción mirando al monitor. Penalti y roja directa a Bernardo. Se acabó y Vinicius no volvió a tropezar con la misma piedra. Gol.

Haaland: una entre un millón

A pesar de la desventaja numérica, el equipo de Guardiola siguió dominando el encuentro. Arbeloa no estaba dispuesto a cambiar el plan y menos con cuatro goles de ventaja en el global. Eso sí, Vinicius lo pudo matar varias veces, pero no acertó a la portería de Donnarumma. Hablando de porteros, la única mala noticia para los blancos fue la lesión de Courtois en el descanso.

La gran caldera que empezó siendo el Etihad se fue apagando a medida que pasaban los minutos. Solo volvieron a despertar tras el gol de Haaland al filo del descanso.

Pep Guardiola, en el Manchester City-Real Madrid. / DPA vía Europa Press

Ese fue lo mejor que hizo el noruego, pero la eliminatoria también se explica con sus fallos. El noruego es un robot que solo cortocircuita ante el Real Madrid. No hay manera. Marcó un gol, pero perdonó cinco claras. El plan de Pep era crear superioridades por las bandas y los dos extremos lo hicieron a la maravilla, pero el 'grandullón' no tuvo el día y el catalán lo cambió en el 56. Tremendo.

Al Madrid siempre sale cara

Guardiola fue con todo al ataque. Todo el arsenal que tenía. Dejó cerrando a tres futbolistas y convirtió a Semenyo en carrilero diestro. Era ir a la desesperada a por el milagro. Se antojaba muy difícil, pero la grada seguía celebrando cada córner a favor o cualquier recuperación en campo blanco.

Los minutos pasaban y el Etihad iba perdiendo fuerza. Pero no había manera de cambiar una eliminatoria que estaba perdida. El Madrid mató en Madrid, pero el City perdonó en Manchester. A los blancos siempre les sale cara, de una manera u otra. Tras la ajustada posición de Vinicius en la jugada del penalti, se sumaron a la lista dos tantos anulados a los de Guardiola en el segundo tiempo. Incluso contra 10.

Guardiola con Haaland en el Manchester City-Real Madrid. / ADAM VAUGHAN / EFE

Los dos goles anulados a Semenyo y a Ait-Nouri fueron importantes, pero sobre todo los fallos del City. Ninguna expresión se repitió más en la grada que el "OH" de decepción. Los locales remataron más de 20 veces a portería, algunas en situaciones muy favorables, pero no había manera de que la pelota entrara. Y para colmo, Vinicius marcó el segundo en el añadido para dar la victoria al Madrid y callar los insultos de la grada.

El Real Madrid jugará los octavos de final de la UEFA Champions League. Fue superior en la capital de España tras un gran planteamiento de Arbeloa que sorprendió a Guardiola, pero el City pudo darle vuelta en casa. No pasó y Pep desaprovechó otra eliminatoria contra el Madrid.