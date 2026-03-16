Manchester City - Real Madrid: horario y dónde ver por TV el partido de octavos de Champions League

El Real Madrid afronta la vuelta de los octavos de final de Champions con el 3-0 logrado en la ida en el Bernabéu. El conjunto de Arbeloa solo tiene que administrar la buena renta conseguida en casa gracias al triplete de Valverde en un Etihad que ya conquistó la pasada temporada en los playoffs del torneo. Por su parte, Pep Guardiola, buscará reeditar el 4-0 de hace tres años.

Los de Álvaro Arbeloa llegan con la moral por las nubes después de lograr una amplia ventaja en el primer asalto. Un triunfo de entrenador que el salmantino se anotó en su casillero ante un Pep Guardiola que dio síntomas de agotamiento. El catalán ha decidido darle el día libre a sus jugadores antes de recibir al ganador de 15 Champions en el Etihad. Una medida que ya llevó a cabo contra el Borussia Dortmund en fase liga.

Las novedades del Real Madrid para el Etihad

Aquel día, el equipo inglés ganó 4-1, un resultado que le aseguraría la prórroga en esta eliminatoria de octavos que se ha convertido en un clásico del fútbol europeo en los últimos años. El Real Madrid afronta este partido con las bajas de Mendy, Militao, Ceballos y Asencio, además de la ya conocida de larga duración que afecta a Rodrygo, para el que la temporada se ha terminado.

Por el contrario, hay dos regresos de relumbrón a la lista, como son los de Jude Belingham y Kylian Mbappé. Arbeloa también recupera a Alaba y Carreras. La lista del Real Madrid la completan los canteranos Thiago Pitarch, titular en la ida contra el City; Fran González, Diego Aguado, Mario Rivas, Manuel Ángel, Jorge Cestero y César Palacios. Un buen número de canteranos que ya fueron protagonistas en el 4-1 al Elche.

En su análisis oficial, el Manchester City destaca a Brahim Díaz, precisamente, un jugador con pasado en el Manchester City. "Jugó en una posición más adelantada cuando nos enfrentamos al Real Madrid en el Bernabéu y permitió que se generaran numerosas situaciones de peligro ofensivo gracias a su trabajo sin balón. Además, asistió a Federico Valverde", destacan en el equipo de Guardiola.

"Vinicius Junior fabricó el segundo gol en el partido de ida y aporta velocidad e imprevisibilidad, además de añadir una nueva dimensión al juego. Al pegarse a la línea de banda y estirar la línea defensiva, ayuda a crear espacios para sus compañeros. Tras su hat-trick en el partido de ida, no hay duda de que los jugadores del City estarán muy atentos a Valverde", concluye el conjunto inglés.

¿Dónde ver el Manchester City - Real Madrid por TV y online?

El partido entre el Manchester City y el Real Madrid, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, se disputará este martes 17 de marzo a partir de las 21:00 horas en el Etihad Stadium de Manchester.

El encuentro se podrá ver por televisión y online a través de Movistar Plus+ en el canal Movistar Liga de Campeones, además de las plataformas de Orange TV.

Desde SPORT, te contamos, con nuestro enviado especial Toni Munar, todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Manchester City a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.