Manchester City - Real Madrid: horario y dónde ver por TV y online el partido de Champions

Real Madrid y Manchester City vuelven a verse las caras en la Champions por cuarta temporada consecutiva. Esta, un poco más temprano de lo habitual, en los dieciseisavos de final que se disputarán por primera vez en la máxima competición europea tras el cambio de formato de esta temporada. Este martes, el Etihad Stadium será testigo de la ida de la eliminatoria y la vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles 18.

El mal desempeño de los dos equipos en la nueva fase de liga, les obliga a tener que jugar una ronda extra para conseguir el billete a octavos. El Madrid acabó dicha fase en undécimo lugar y pagó muy caras las sorprendentes derrotas ante el Lille (1-0) y el Milán (1-3), que le impidieron llegar al top 8. El City, por su parte, estuvo a punto de quedarse fuera incluso de esta ronda, consiguiendo el billete a última hora tras vencer al Brujas (3-1) en un partido que perdía al descanso.

Los merengues, a pesar de que no acaban de arrancar, parten ligeramente como favoritos, sobre todo por tener la ventaja de disputar la vuelta en casa. Además, no tendrán ni mucho menos a un City como el de los últimos años: los de Pep llegan a la eliminatoria con muchísimas dudas en su juego, malos resultados y todavía no han encontrado al sustituto de Rodri.

Un City con problemas en la Premier

La situación de los dos equipos en las competiciones domésticas es muy distinta: a pesar de sus dos últimos pinchazos, el Madrid sigue líder de La Liga EA Sports y todavía depende de sí mismo para levantar el título. Todo lo contrario para los citizens, que ocupan la quinta plaza de la Premier League y tienen al Liverpool a 15 puntos.

El colegiado del choque será el Clement Turpin y en el VAR estará acompañado de Jérome Brissard. El francés es un árbitro con una larga trayectoria UEFA y tiene a sus espaldas más de 50 partidos de Champions League, incluida la final de la temporada 2021/22 en la que el Real Madrid venció 1-0 al Liverpool.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - REAL MADRID DE CHAMPIONS LEAGUE:

El partido se disputa el martes 11 de febrero a las 21:00 horas.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - REAL MADRID DE CHAMPIONS LEAGUE:

El partido El encuentro se podrá ver por los canales M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar.

También se podrá seguir el partido a través de SPORT.es, en donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.