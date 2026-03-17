Manchester City - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League

VERGONZOSO RÜDIGER

Vergonzosas, por cierto, las declaraciones en la previa de Antonio Rüdiger. El futbolista alemán hizo referencia a su inexplicable entrada a Diego Rico el día del Getafe. Un rodillazo sin ton ni son. "Si hubiera sido queriendo no se levanta". No pidió disculpas.

MIRA LAS DECLARACIONES DE RÜDIGER