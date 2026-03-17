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Manchester City - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League
Sigue en vivo el partido de la vuelta de los octavos de final entre el equipo de Arbeloa y el de Pep Guardiola en el Etihad Stadium
La disposición del once del Madrid
Esta será la disposición del once del Madrid esta noche en Manchester.
La arenga de Pep
Necesitará sacar las arengas prohibidas Pep Guardiola esta noche. Motivar a los suyos como nunca para levantar tres goles en contra
El Etihad, listo para rugir
Necesita algo épico el City esta noche. Así debe rugir el Etihad.
Sin Mbappé
Como era de esperar, Kylian Mbappé suplente. El francés aún está renqueante de la rodilla. Veremos si Arbeloa tiene que tirar de él el segundo tiempo.
XI del Madrid
Ya tenemos once del Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia, Valverde, Thiago, Tchouaméni, Arda Güler, Brahim y Vinicius.
Vídeo motivacional
Este es el vídeo que ha preparado el Real Madrid motiacional para la previa del encuentro en el Etihad.
Bellingham acompaña al equipo
Bellingham ha viajado por voluntad propia a Manchester. Para hacer piña. Arbeloa aclaró en rueda de prensa que el inglés entra en la convocatoria, pero todavía no está disponible.
Florentino, acompañando al equipo
Ha viajado acompañando al equipo Florentino Pérez. El máximo mandatario blanco ha estado arropando a los suyos y estará en el palco del Etihad
VERGONZOSO RÜDIGER
Vergonzosas, por cierto, las declaraciones en la previa de Antonio Rüdiger. El futbolista alemán hizo referencia a su inexplicable entrada a Diego Rico el día del Getafe. Un rodillazo sin ton ni son. "Si hubiera sido queriendo no se levanta". No pidió disculpas.
La rodilla de Mbappé. Es una de las grandes preocupaciones actuales del madridismo. ¿Está al 100% el galo? ¿Está pensando más en el Mundial? Teóricamente el francés está listo para jugar esta noche en Manchester...
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