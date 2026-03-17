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Manchester City - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League

Sigue en vivo el partido de la vuelta de los octavos de final entre el equipo de Arbeloa y el de Pep Guardiola en el Etihad Stadium

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, durante el partido contra el Getafe.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, durante el partido contra el Getafe. / Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/d / Europa Press

Sergi Capdevila

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