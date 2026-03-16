REAL MADRID
Manchester City - Real Madrid: alineaciones probables para la vuelta de los octavos de final la Champions League
Estos son los onces probables para el partido entre el Manchester City y el Real Madrid correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones
El Real Madrid visita el Etihad Stadium este martes (21.00h) para enfrentarse al Manchester City en el partido de vuelta en la eliminatoria de los octavos de final, en un momento especialmente feliz para los de Álvaro Arbeloa. Después de darle un repaso en términos generales al conjunto inglés en el partido de ida, le queda la parte que parecía más difícil desde el principio del cuento, pasar por territorio citizen.
Además, el salmatino ha conseguido recuperar varios efectivos para este duelo, especialmente destacados, la vuelta de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quienes veremos si su papel en esta eliminatoria termina siendo significante.
Por su parte, pese a que suene incrédulo, Pep Guardiola ha decicido darle el día libre a sus jugadores apenas 24 horas antes de que arranque la segunda cita de esta eliminatoria. Se debe al desgaste en el partido de liga ante el West Ham (1-1) y a la libre elección del técnico de Sampedor.
Conociendo a Guardiola —y como ya dijo Arbeloa—, "siempre tiene una sorpresa preparada". Seguramente habrá tenido tiempo para analizar lo que fue el encuentro de ida y habrá tocado varias teclas para poder hacer más daño al Madrid del que le hizo en la ida. En gran parte, por el gran marcaje individual de los blancos y las numerosas ayudas a Trent cuando se le presentaba Doku en el uno para uno. Algo que seguro habrá trabajado el City para poder desatascarlo mañana. Aunque todo lo trabajado podrá irse al garete si a Fede Valverde le da por repetir algo parecido a lo que hizo en la ida. Tanto por su hat-trick, como por estar presente en todos lados y robar balones de manera disparatada.
Únicamente son baja para el partido por parte del cuadro inglés Rico Lewis y Gvardiol. Sin embargo, el Real Madrid no tendrá a Asencio, Militao, Rodrygo, Ceballos y Ferland Mendy.
ALINEACIONES PROBABLES DEL MAN CITY - REAL MADRID:
Manchester City: Donnarumma; Kushanov, Ruben Dias, Marc Guehi, O'Reilly; Rodri, Reijnders, Bernardo Silva; Savinho, Haaland y Doku.
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Thiago; Brahim, Vinícius.
Con el City obligado a marcar —por lo menos— tres goles y el Madrid en uno de sus mejores momentos, este fin a los octavos de final promete ser una montaña rusa de emociones para el mundo del fútbol donde a uno de los dos cocos le robarán mañana la ilusión por hacerse con la orejona.
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